Manuel Velasco Condecora con la Medalla “Rosario Castellanos” a Cristina Pacheco

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El pleno de la LXVI Legislatura del Poder Legislativo fue el escenario donde se galardonó a la escritora y periodista mexicana Cristina Pacheco, con la Medalla “Rosario Castellanos”, por sus méritos intelectuales, académicos, periodísticos y por su labor en temas de interés humano y social.

En Sesión Solemne, el gobernador Manuel Velasco Coello, luego de que impuso la Medalla “Rosario Castellanos” que otorga el Congreso del Estado, destacó la trayectoria de Cristina Pacheco por ser una “mujer excepcional, periodista y narradora de un Mar de Historias”.

Asimismo, subrayó el mandatario, se ha distinguido por su contribución al desarrollo de la ciencia, el arte, o por su virtud en grado eminente como servidores del Estado, la patria o la humanidad.

En su participación, la ensayista Cristina Pacheco agradeció el reconocimiento a su trabajo, del cual “su vida tiene un sentido y el sentido es contar historias”; por ello, dirigió una carta a Rosario Castellanos:

“Querida Rosario, agosto de 2018; sabes una cosa, hoy me ha pasado lo más increíble, aquí en un Estado que tanto amaste, cuya tierra alimentaste con tu sabiduría y con tu gracia, acaban de darme una medalla que lleva tu nombre y que tiene tu rostro, y eso me recuerda a la primera vez que nos encontramos”.

En esta manera de recordar a la escritora chiapaneca, Cristina Pacheco remembró la forma especial en que se conocieron cuando era estudiante en la Facultad de Filosofía de la UNAM y que con el paso de los años la relación cercana que mantuvieron.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, destacó la labor periodística de la galardonada, oficio que le ha valido el reconocimiento nacional.

Semblanza de la Galardonada.

Cristina Pacheco, periodista y escritora nacida en San Felipe Torresmocha, Guanajuato, en 1941, estudió Letras Españolas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Inició su labor periodística en el año de 1960, en los diarios El Popular y Novedades; en 1963 colaboró en la revista Sucesos con el seudónimo de “Juan Ángel Real”; en 1977 se integró al equipo de colaboradores de la revista Siempre!, publicó también entrevistas, crónicas y artículos en los periódicos El Sol de México (1976-77), El Día (1977-85), donde publicó la sección “Cuadrante de la Soledad” y en La Jornada, a partir de 1986, donde apareció con su sección “Mar de Historias”.

También fue jefa de redacción de la Revista de La Universidad y desde 1980 conduce la serie de televisión “Aquí nos tocó Vivir”, que se transmite semanalmente por el canal Once.

Entre sus libros destacan: Para Vivir aquí (1983), Orozco, Iconografía personal (1983), Sopita de Fideo (1984), Testimonios y conversaciones (1984), Zona de Desastre (1986), Cuarto de Azotea (1986), La última Noche del tigre (1987), y La Luz de México (1989).

Proclama Histórica de la Literata Rosario Castellanos.

Rosario Castellanos, narradora y poeta mexicana, considerada en este segundo género la más importante del siglo XX en su país; durante su infancia radicó en Comitán, Chiapas, de donde era procedente su familia.

Se graduó como Maestra en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México; y en Madrid complementó su formación con cursos de estética y estilística.

Trabajó en el Instituto Indigenista Nacional en Chiapas y en la Ciudad de México, preocupándose de las condiciones de vida de los indígenas y de las mujeres en su país.

En 1961 obtuvo un puesto de profesora en la Universidad Autónoma de México, donde enseñó filosofía y literatura; posteriormente desarrolló su labor docente en la Universidad Iberoamericana y en las universidades de Wisconsin, Colorado e Indiana, y fue secretaria del Pen Club de México.

Rosario Castellanos escribió también volúmenes de cuentos situados en el mismo registro: Ciudad Real (1960), Los convidados de agosto (1964) y Álbum de familia (1971). Estas piezas revelan, en una dimensión social, la conciencia del mestizaje, y en una dimensión personal y la sensación de desamparo que surge tras la pérdida del amor.

A esta Sesión Solemne asistieron Laura Emilia Pacheco Romo, hija de la galardonada; la señora Leticia Coello de Velasco; el secretario general de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco; el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios; Dulce María Rodríguez Ovando, vicepresidenta del Congreso del Estado, entre otros. ICOSO