Obra con Desperfectos Denuncian Colonos de la “Feliciano Renaud”

Tapachula, Chiapas; 14 de Agosto.- Habitantes de la colonia Feliciano Renaud, ubicada al surponiente de la ciudad, carretera a Puerto Madero, denunciaron que la obra en construcción del sistema de drenaje presenta muchos desperfectos que deben de ser corregidos antes de que la constructora concluya los trabajos.

Otra de las preocupaciones es que la planta de tratamiento de aguas residuales ni siquiera la han empezado a construir y temen que no lo hagan, porque la administración está a punto de concluir.

Benito Wong, uno de los colonos señaló que los habitantes no están de acuerdo en el nivel que le están dando a la tubería, hay partes donde el agua se estanca y se regresa a los registros.

Dijo que otra inconformidad porque en las uniones de la tubería de PVC no le están poniendo pegamento, simplemente utilizan alambre de amarre y con ello, el manto freático -que de por sí está contaminado- sigue recibiendo aguas negras.

La autoridad aún está a tiempo para llamar a cuentas a la empresa constructora y se hagan las rectificaciones, de lo contrario quienes sufrirán las consecuencias por los desperfectos serán los colonos, manifestó.

En tanto, Fidelino García de los Santos dijo que el encargado de la obra les comentó que no le está poniendo pegamento a la tubería porque no se los enviaron y porque no está dentro del presupuesto, pero hay preocupación de los colonos porque no está quedando bien hecha la obra, por lo que pidió una investigación.

Hay un tramo donde la tubería quedó a flor de tierra y como única solución le colocaron cemento, pero tiene filtraciones y puede verse a simple vista, además cuando circule algún vehículo o carro pesado ocasionará destrozos.

El presidente de la colonia Feliciano Renaud, Julio César Verdugo Castillo, informó que el proyecto llegó para beneficiar a 150 casas habitaciones y quedan excluidos los lotes baldíos y si sus propietarios en el futuro desean ser beneficiados, tendrán que comprar su tubería y pagar el albañil, respetando el reglamento interno de la comunidad

Se comprometió a estar más al pendiente de los trabajos y reconoció que en su oportunidad le dijo al encargado de la obra por qué no estaba utilizando pegamento para unir los tubos de PVC y la persona le respondió que no le enviaron el material adecuado porque no estaba dentro del presupuesto. EL ORBE / Rodolfo Hernández González