AMLO Ofrece Libertad de Expresión “Ilimitada”

Villahermosa, Tab..- “En mi gobierno, la libertad de expresión será ilimitada, sin censuras”, ofreció el presidente electo Andrés Manuel López Obrador quien, incluso, adelantó que buscará que Carmen Aristegui y José Gutiérrez Vivó vuelvan a la radio.

“Libertad completa, respeto al derecho a disentir, a la crítica. No habrá censura. No habrá casos lamentables como lo que sucedió cuando le cerraron el programa a José Gutiérrez Vivó, ni cuando cancelaron el programa de Carmen Aristegui, eso no va a suceder”, prometió.

En entrevista, López Obrador dijo que no lo había dicho públicamente, pero que procurará que Aristegui y Gutiérrez Vivó regresen a la radio.

Desde luego, aclaró, “siendo muy respetuoso de los dueños de las concesiones”, así como la aceptación voluntaria de ambos comunicadores.

“Voy a proponer un acuerdo de reconciliación para que estos dos grandes comunicadores puedan tener su espacio y puedan mantener sus programas, y que se les reivindique, y que al mismo tiempo nunca más se vuelva a censurar un medio de comunicación”, manifestó. Apro