Exhorta Velasco a los Alcaldes a No Bajar la Guardia en Materia de Seguridad

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. – Desde la Sala Chiapas de Palacio de Gobierno, el gobernador Manuel Velasco Coello se reunió con Presidentes Municipales, a quienes convocó a no bajar la guardia y trabajar a favor de la seguridad en sus municipios hasta el último minuto de sus mandatos.

Ante la presencia de integrantes del Ejército Mexicano y del Gabinete de Seguridad, Velasco Coello puntualizó el compromiso de su gobierno de replicar la coordinación de esfuerzos a nivel regional, para disminuir aún más los índices delictivos.

Velasco Coello fue categórico al afirmar que “se debe culminar el sexenio trabajando e intensificando los operativos para garantizar la tranquilidad y armonía en la entidad”.

No obstante, señaló el mandatario, estrecharán aún más el vínculo con el Ejército para no descuidar el orden y atención a los temas sociales que urge a la sociedad.

“Hay dos motivos principales para esta reunión; el primero, es que estamos en una etapa de transición en donde no debemos dejar de trabajar todos los días, ni de descuidar la seguridad. He pedido que se hagan reuniones regionales con cada uno de ustedes porque tenemos que seguir reforzando los operativos de seguridad pero sobre todo los de prevención. No se puede descuidar la seguridad y no se pueden descuidar los temas sociales”, apuntó.

El Ejecutivo estatal resaltó la importancia de fortalecer los protocolos de seguridad en cada colonia, barrio y ejido de los municipios, a fin de garantizar la paz y tranquilidad de las familias.

Para este gobierno, subrayó Manuel Velasco, la seguridad es uno de los ejes prioritarios para lograr el desarrollo social y económico del estado; por ello se continuará consolidando los planes y estrategias en este rubro, a fin de salvaguardar la vida, libertad y los bienes patrimoniales de las y los chiapanecos.

Finalmente, el Fiscal General del Estado (FGE), Raciel López Salazar, explicó que para lograr que la entidad sea uno de los más seguras de México, se mantiene un importante trabajo de coordinación interinstitucional.

Aunado a lo anterior, dijo el funcionario, actualmente se implementa una estrategia integral en el que las corporaciones policiales, tanto estatal como municipal, reciben capacitación constante que les permita fortalecer la confianza de la ciudadanía y garantizar un mejor entorno de convivencia.

Acudieron a esta reunión el General Carlos Ramón Carrillo del Villar, Comandante de la VII Región Militar; Comisario Octavio Lozoya Uribe, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Efraín Alonso Gastelum Padilla, Delegado Federal de la Procuraduría General de la República en el estado; Comisario Jesús Martínez Hernández, Coordinador Estatal de la Policía Federal.

Además de Roberto Antonio Rubio Montejo, Secretario Técnico del Gobernador del Estado; Enoc Hernández, Coordinador de Gabinete Legal, entre otras personalidades. ICOSO