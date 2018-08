La Inauguración del Nuevo Hospital de Tapachula Hace Justicia a la Salud Pública de la Frontera Sur

Misión Cumplida: MVC

* ENCABEZAN EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO Y EL GOBERNADOR MANUEL VELASCO COELLO, LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO NOSOCOMIO, OTRO COMPROMISO CUMPLIDO A LOS CHIAPANECOS.

* LA SALUD ES UN ELEMENTO INDISPENSABLE PARA ALCANZAR EL DESARROLLO HUMANO DE UNA PERSONA O UNA COLECTIVIDAD: JOSÉ NARRO

Tapachula, Chiapas.- El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, inauguraron la nueva infraestructura del Hospital General de Tapachula “Doctor Manuel Velasco Suárez”, con lo cual se cristaliza una de las demandas más sentidas de las mujeres y hombres de las regiones Costa y Soconusco.

En este marco, y con la presencia también de la señora Angélica Rivera de Peña, y del secretario de Salud federal, José Narro, el gobernador Velasco destacó que este nuevo hospital representa una de las obras de infraestructura hospitalaria más importantes de Chiapas, la cual entrará en funciones a partir del primero de Septiembre de este año.

Señaló que este nosocomio, con 120 camas y 34 especialidades médicas, subespecialidades y servicios de apoyo, sustituye al antiguo Hospital General inaugurado hace 26 años, el cual sufrió graves afectaciones por las inundaciones provocadas por el Huracán Stan en el 2005 y que estaba completamente rebasado en su capacidad.

“Pero para nosotros no existen los imposibles, así que pusimos manos a la obra y levantamos a este gigante de la salud, que representa una de las obras hospitalarias más importantes de Chiapas; cuenta con tecnología de las más avanzadas y una plantilla de mil 200 médicos, enfermeras y personal administrativo calificados”, destacó.

Además, apuntó Velasco Coello, se beneficiará a más de 500 mil habitantes de la Costa y el Soconusco, duplicando la capacidad de atención respecto del antiguo Hospital General, hecho que va a permitir “hacerle justicia social a la frontera sur de México, darle lo que en justicia merece, al ser la puerta grande de nuestro país, la puerta grande con Centroamérica”.

En este tenor, el presidente Enrique Peña Nieto mencionó que esta obra es parte de los compromisos cumplidos con las y los chiapanecos, y representa una manera de rendir un homenaje a las mujeres y hombres del sector salud de todo el país, que diariamente prestan más de un millón de atenciones médicas en toda la geografía nacional.

“Con la entrega de este hospital rendimos homenaje a un gran hombre, a un gran médico, a quien fuera en su momento Gobernador de esta entidad, pero que además fue un gran referente en la medicina y en la evolución que ha tenido en nuestro país, porque fue de los primeros neurocirujanos que tuvo México, fue el fundador del Instituto Nacional de Neurología y de la Universidad Autónoma de Chiapas; me refiero al doctor Manuel Velasco Suárez, a quien rendimos homenaje precisamente al darle su nombre a este nuevo nosocomio que hoy estamos inaugurando”, señaló.

El Presidente de la República agregó que aunado a la obra de salud, en Chiapas se han impulsado diversas acciones en beneficio de las y los chiapanecos, tanto en materia de economía, como en vías de comunicación, servicios de agua, entre otros.

“Hemos realizado diversas acciones que se suman a los compromisos, porque repito el quehacer del gobierno no se quedó ahí; en materia económica inauguramos el nuevo aeropuerto de Palenque para impulsar el turismo y la conectividad con el resto del país; decretamos la primera Zona Económica Especial del país en Puerto Chiapas que habrá de ser un referente importante de como esta región del país se va desarrollando a partir de la generación de empleos y desarrollo económico”, puntualizó.

El Presidente de México mencionó que Chiapas tiene el mayor padrón de beneficiarios de la política social del Estado, toda vez que más de 3 millones 200 mil chiapanecos forman parte del padrón de Prospera, la pensión para adultos mayores ha crecido 60 por ciento más de la que se tenía en el 2012 y el acceso a las escuelas de tiempo completo incrementó cinco veces más de las que había al inicio de la administración.

Detalló que al ser una de las entidades más afectadas con los sismos del año pasado, a la fecha se han destinado más de ocho mil millones de Pesos para la reconstrucción total y parcial de las viviendas afectadas, y más de 55 mil chiapanecos recibieron apoyos económicos.

En su intervención, Manuel Velasco explicó que este nuevo Hospital General de Tapachula forma parte de las 33 nuevas clínicas y hospitales que se están rescatando y construyendo en todo el Estado, como los Hospitales Generales de 30 camas que se inauguraron en Yajalón y Reforma.

También los Hospitales Básicos de 12 camas en los municipios de Berriozábal, Chiapa de Corzo y Las Rosas; además de los Centros de Salud con Servicios Ampliados que ya están en operación en los municipios de Cacahoatán, Ocotepec, Pijijiapan, Sabanilla, Chilón y en las comunidades de Tzajalchén en Chamula, y La Pimienta, en Simojovel.

Incluyó al Hospital de 120 camas del ISSSTE que se inauguró en Tuxtla Gutiérrez, junto con el nuevo Centro de Salud de la capital chiapaneca; y también se trabaja para la próxima inauguración de los Hospitales Básicos de 12 camas en los municipios de Oxchuc, Simojovel, Amatán y Salto de Agua.

Además, los Centros de Salud de Chanal, Chapultenango, Chicomuselo, Nicolás Ruiz y Huixtán; y los Centros de Salud con Servicios Ampliados de Jitotol, Huitiupán, Pantelhó y Tumbalá.

“Se trata del rescate de infraestructura hospitalaria más importante en las últimas décadas en Chiapas, el cual impulsamos con el apoyo del Presidente de la República, para poder cumplir una de las necesidades más apremiantes de las familias chiapanecas: tener servicios de salud más cerca de sus hogares”, subrayó.

El Gobernador chiapaneco refirió que, con este esfuerzo en conjunto con la Federación, se ha dado como resultado que se tengan actualmente a más de 3 millones 500 mil chiapanecos afiliados al Seguro Popular, además de colocar a Chiapas en el primer lugar nacional en unidades médicas móviles para llevar la salud a las comunidades más apartadas.

Por esta razón, dijo que, de acuerdo a cifras del CONEVAL, Chiapas es el tercer Estado con la mayor reducción de carencia en el servicio de salud, logrando que 461 mil personas ya cuenten con acceso a la atención médica.

En otro momento, el Presidente y el Gobernador develaron la placa inaugural de esta nueva infraestructura e hicieron entrega simbólica de cinco ambulancias para los hospitales de los municipios de Tapachula, Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Villaflores, Acala y Frontera Comalapa, para posteriormente realizar un recorrido al interior del nuevo nosocomio.

Al hacer uso de la palabra, el secretario de Salud, José Narro Robles, precisó que con la puesta en marcha de este hospital se da ejemplo del compromiso por fortalecer los mecanismos para atender la salud; por ello, para el Gobierno Federal, la salud ha sido prioritaria.

“Estamos convocados por la salud y la figura del doctor Manuel Velasco Suárez, el maestro de la neurología y la neurocirugía mexicanas; hoy con esta entrega el Presidente Enrique Peña Nieto cumple con el cuerpo y con el alma de quienes más necesitan el apoyo para recuperar su salud”, manifestó.

Es importante mencionar que este hospital cuenta con área de cirugía general, terapia intensiva, gineco-obstetricia, obstetricia de alto riesgo, ultrasonografía, colposcopia, pediatría, medicina interna, geriatría, odontología, psicología, cardiología clínica, ecocardiograma, medidos holter, urología, neonatología, cirugía plástica, maxilofacial, nefrología, oncología pediátrica, cirugía oncológica, epidemiologia, medicina general, oftalmología, traumatología y ortopedia, hematología, endocrinología, anestesiología, clínica del dolor, tanatología, psiquiatría, cirugía laparoscópica, medicina preventiva y mastografía.

Brindará servicios las 24 horas, los 365 días del año con personal altamente calificado, en espacios físicos normativos y tecnología de punta, a fin de fortalecer las redes de salud de la región.

De esta forma, se contendrá la demanda de los servicios hacia la capital chiapaneca, toda vez que el hospital atenderá a la población urbana, rural, dispersa o de difícil acceso de esta región de la entidad.

En este acto, estuvieron presentes la señora Leticia Coello de Velasco; el secretario general de Gobierno, Carlos Mario Culebro Velasco; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, Juan Oscar Trinidad Palacios; el director general del Seguro Popular en el Estado, Miguel Ángel Avendaño Herrera; el secretario de Desarrollo Social y responsable de la región 1 del Programa de Atención a Entidades Federativas, Eviel Pérez Magaña, y la derechohabiente, Fany Loayes Rosario, entre otros. ICOSO