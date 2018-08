El PRI Elegirá el Próximo Martes a su Nuevo Líder

* Será el Cuarto Dirigente en un Año.

Ciudad de México, 18 de agosto.– El partido de Enrique Peña Nieto, que perdió todo en las elecciones de este verano (incluyendo la Presidencia), elegirá este martes a un nuevo dirigente, que asumirá una fuerza política mermada después de años catastróficos para el país.

La elección del siguiente líder se llevará a cabo de manera exprés, apenas un mes después de que Claudia Ruiz Massieu, ex Secretaria de Relaciones Exteriores, tomara las riendas del Revolucionario Institucional (PRI), y siete semanas tras la derrota tricolor frente al Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El registro para dirigir al PRI se abrirá el lunes 20 de agosto, de 19:30 horas a las 20:00 horas. Un día después se conocerá al que concluya el periodo 2015-2019.

Si hay dos o más aspirantes, los priistas llevarán a cabo una elección abierta. Los candidatos tendrán 10 minutos para exponer sus proyectos y planteamientos.

La convocatoria fue firmada por Ruiz Massieu, quien tomó las riendas del partido después de que René Juárez Cisneros, ex Gobernador de Guerrero que se paró junto a José Antonio Meade Kuribreña, ex candidato presidencial, para aceptar la derrota del 1 de julio, presentara su renuncia.

Juárez Cisneros se marchó y dejó el partido en la peor crisis de su historia, con derrotas contundentes y consecutivas desde que Enrique Peña Nieto se volvió Presidente de México.

“Dos mil dieciocho será recordado como el año de nuestra gran debacle o como el año que iniciamos nuestra gran reforma, escribir el desenlace depende de nosotros”, dijo Ruiz Massieu y asumió el cargo. El martes, parece, se irá.

El 16 de febrero, cuando las encuestas ya vislumbraban la paliza que venía, Enrique Ochoa Reza, el predecesor de René Delgado, se marchó. El político había jurado que el PRI se quedaría en la Presidencia con un triunfo aplastante: 40 por ciento de la preferencia electoral. Sin embargo, algo no marchó como quería.

Meade Kuribreña sólo pudo juntar 9 millones 289 mil 853; terminó en tercer lugar, sólo por encima del independiente Jaime Rodríguez Calderón, atrás de Ricardo Anaya Cortés y de Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo de México.

El Revolucionario Institucional perdió en todas las gubernaturas por las que compitió. Agencias