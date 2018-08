Manuel Velasco Fortalece la Seguridad en Chiapas con Entrega de Patrullas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Con el apoyo de la Federación, el Gobierno de Manuel Velasco Coello trabaja de forma permanente para reforzar los operativos de vigilancia en los municipios de la entidad.

Al respecto, el Ejecutivo Estatal destacó a la seguridad como uno de los temas sociales más importantes en su administración, por lo que una de las acciones que se ha impulsado es la de fortalecer a las corporaciones policiacas y prevenir el delito.

Parte de las tareas ha sido la constante capacitación a las y los policías, así como la entrega de patrullas a los elementos de seguridad de cada uno de los municipios.

El Gobernador reiteró su compromiso de continuar trabajando para redoblar esfuerzos a favor de la seguridad de la ciudadanía, con una policía mejor preparada y equipada, para poder desempeñar con eficiencia su trabajo cotidiano.

“Con capacitación, entrega de equipamiento y de patrullas, vamos a seguir redoblando los esfuerzos en conjunto con el Gobierno Federal, los Ayuntamientos y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para no darle tregua a la delincuencia”, enfatizó.

De forma particular, el mandatario chiapaneco hizo énfasis en el fortalecimiento del parque vehicular y el equipo con que laboran los cuerpos policíacos, a fin de fortalecer la seguridad y Chiapas siga siendo un Estado seguro para vivir y visitar.

Destacó que como parte de las estrategias en este rubro, es la labor que representan las mujeres policías, toda vez que se han destinado patrullas exclusivamente a combatir la violencia de género y serán manejadas por mujeres.

De esta manera, apuntó Velasco, los cuerpos policiacos cuentan con mejores condiciones y las herramientas necesarias para realizar su misión de proteger y servir a las familias chiapanecas, y los que visitan la entidad.

El jefe del Ejecutivo reiteró el llamado de no bajar la guardia y reforzar el trabajo conjunto de los tres niveles de Gobierno para continuar incrementando los operativos de vigilancia y patrullajes a más barrios y colonias de Chiapas.

“Es fundamental que se trabaje de manera coordinada para garantizar más seguridad a las familias chiapanecas y redoblar los esfuerzos para fortalecer a las corporaciones policiacas, promover la participación de la ciudadanía y prevenir el delito”, subrayó. ICOSO