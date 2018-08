Peña Nieto y López Obrador Inician Proceso de Transición Presidencial

México.- Este lunes, se reunieron en Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, así como los integrantes de ambos gabinetes, con lo que se da el inicio del proceso de transición presidencial.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, celebró la transición institucional que se da con respeto y en coordinación plena.

Es una transición institucional porque surge y emana de un proceso electoral democrático. Se está cumpliendo el mandato de nuestro pueblo, del soberano, del que manda en México”.

En el tercer encuentro entre el presidente Peña Nieto y López Obrador, en donde el presidente electo reiteró que cancelará la reforma educativa, impulsada por el gobierno del actual presidente.

Adelanto y reitero que la reforma educativa del país será cancelada. Presentaremos las iniciativas donde se dará a conocer un plan distinto y un marco legal ajustado a las nuevas circunstancias magisteriales, pero dejo de manifiesto que se cancelará”, dijo en una conferencia de prensa posterior al encuentro.

Por su parte, Enrique Peña Nieto se dijo respetuoso de las decisiones que en la materia tome el gobierno entrante.

Debo decir que así como nosotros definimos sobre el modelo que nosotros impulsamos, de igual manera habremos de ser respetuosos en lo que el futuro se defina”, señaló.

Además de la reforma educativa, ambos políticos dieron su opinión y perspectiva ante temas que han causado polémica en este periodo de transición:

La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM)

La liberación de la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo.

Sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México

El jefe del Ejecutivo en funciones destacó que el gobierno federal continúa con la construcción del NAIM y aconsejó a López Obrador y a su gabinete ponderar los pros y contras que abarca la finalización de este proyecto:

Cualquier reordenación o reorientación estará a consideración del nuevo gobierno. En conclusión, esta administración mantiene la edificación, debido a que las empresas inversoras siguen trabajando en el lugar. Una vez que rindamos nuestro sexto informe de gobierno, comunicaremos lo que se ha realizado y las áreas de oportunidad”, dijo el actual mandatario.

En tanto, López Obrador acotó que el futuro de este gran proyecto será definido vía consulta ciudadana:

No inclinaremos la balanza hacia ningún lado. Se recopilará toda la información de expertos con apego a la verdad y los mexicanos decidirán. Así se resolverá este asunto. La consulta es un método que aplicaremos para todo aquello que requiera de una ponderación interdisciplinaria, porque soy partidario de la democracia representativa y participativa”, aclaró el tabasqueño.

Elba Esther Gordillo, libre

Enrique Peña Nieto consideró que la trayectoria de la maestra es conocida públicamente y que, en este caso, no hubo “encono personal ni particular”. Afirmó que, respecto a la exlideresa sindical, “hemos sido absolutamente respetuosos del proceso que se ha seguido” y se le han “respetado sus derechos políticos”.

Y para este gobierno no reviste mayor trascendencia a la maestra, a la que se le respetan sus derechos políticos. Este gobierno ha sido impulsor de una reforma educativa la cual seguiremos impulsando”. EPN

Por su parte, el presidente electo descartó que Elba Esther Gordillo vaya a influir en la política educativa de su administración, pero que la recién exonerada será libre de ejercer sus derechos.

Durante la reunión estuvieron presentes los gabinetes de ambos políticos, dando iniciado así oficialmente el periodo de transición entre los dos gobiernos. Agencias