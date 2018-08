El Perdón no es Impunidad Para Quien Cometa Delito

*Reitera Zoé Robledo.

Ciudad de México; 21 de Agosto.- El diputado electo de Morena y próximo subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, aseguró que el perdón que plantea Andrés Manuel López Obrador no es impunidad para quienes hayan cometido delitos no sean castigados.

En entrevista, al acudir a registrarse como Diputado electo de Morena a la Cámara de Diputados, Robledo dijo: “El perdón hay que entenderlo no como impunidad, no es un perdón que busca que quienes cometieron delitos no sean castigados. El perdón, en el sentido más amplio, incluso dicho por algunos de los colectivos de víctimas, es la reconciliación nacional, entender que de esta grave crisis en la que estamos, o salimos juntos o, de verdad, vamos a quedarnos atorados ahí. El perdón, reitero, no es impunidad, es la búsqueda de un proceso de reconciliación y de unidad nacional”.

“Es importante decir que los foros no son el proceso de paz, los foros no son la solución ni la respuesta, los foros son el proceso para encontrar la respuesta, los foros son el proceso para llegar juntos a ese plan que se presentará cuando arranque ya la nueva administración”, dijo Zoé Robledo.

El morenista señaló que los foros de pacificación del país van bien, pero reconoció que han sido complicados y se encuentran en una primera etapa. Sun