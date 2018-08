Tapachula es un Caos, con Desorden en Todos los Sentidos y Corrupción: Gurría

*Neftalí del Toro no es Armonioso, ni de Buena Fe, Afirma.

*ANUNCIÓ QUE DEJARÁN DE RENTAR CASAS PARTICULARES Y EDIFICIOS PARA QUE SEAN UTILIZADOS COMO OFICINAS. TAMBIÉN DESAPARECERÁN VARIAS SECRETARÍAS, DIRECCIONES Y JEFATURAS DEL AYUNTAMIENTO.

Tapachula, Chiapas; 21 de Agosto.- El alcalde electo de este municipio, Óscar Gurría Penagos, reconoció que Tapachula es un caos, llenos de cantinas y basura, con desorden en todos los sentidos y corrupción es sus autoridades, “como un eslabón que nosotros y toda la población vamos a romper”.

Al encabezar este martes una rueda de prensa en la que presentó a varios de los que serán los próximos titulares de las Secretarías municipales y de los ejes de lo que será su Gobierno, indicó que no habrá impunidad ni tolerancia a la corrupción.

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE) es el árbitro en el proceso de entrega recepción con las autoridades salientes, dijo.

“Veo con más claridad que los retos que tenemos son enormes, sumados a la expectativa de la población. Es difícil y complicado porque hay todos los agravantes en contra para administrar de la mejor manera, pero asumimos ese compromiso”, indicó

Ante los representantes de los medios de comunicación recalcó, “vivimos en un municipio en donde reina el caos en cuestión de seguridad”.

Por ello, dio a conocer que continuará la Policía Escolar y la Rosa, y se reforzará la Municipal con más elementos, así como equipamiento de primer nivel, capacitación, mejores sueldos, seguro de vida, becas para sus hijos, armamento y municiones, “y no tres balas que no truenen”.

Afirmó que uno de los problemas por los que atraviesa Tapachula es que el censo federal reportó en el 2010 que sólo había 226 mil habitantes y los recursos los envían bajo ese tabulador, cuando todos saben que es el doble de la población.

Gurría se comprometió a que los cambios positivos en Tapachula se hagan notables desde el primer día de su administración.

Se refirió también a los serios problemas de basura y comercio ambulante por los que atraviesa la ciudad y que serán dos temas prioritarios para atenderse de inmediato, “porque viene la gente que quiere conocer el centro y se encuentra que está sucio, desordenado, inseguro y oscuro”.

Alguien refirió que hay la percepción ciudadana de que la entrega recepción con el Ayuntamiento que aún preside -no por mucho- Neftalí Del Toro Guzmán, era armonioso y de buena fe.

A ello corrigió que “es aparentemente armonioso, pero de buena fe no tiene nada”.

Luego reveló que en una reunión que sostuvieron ante el auditor del Congreso del Estado, el alcalde Neftalí Del Toro aseguró que el Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (COAPATAP) no le debe a nadie y que, incluso, el Ayuntamiento está con números negros.

“Tenemos información de primer nivel que esto no es así y que la realidad es otra. ¿Cómo sabe él que está en números negros si el anterior Ayuntamiento ni siquiera le ha entregado la administración?”, cuestionó.

Aprovechó para dar a conocer que han contratado a especialistas fiscales con los que van revisar a fondo todo. “Sería mentir que yo dijera que todo está muy bien. La gente debe de saber toda la verdad”.

Independientemente de la corrupción que lo situó como uno de los principales problemas a afrontar, señaló que en Tapachula es preocupante la inseguridad, “que cada vez es más galopante”.

“Preocupa porque nadie está seguro de cómo va a regresar a su casa. Hay muchas pandillas”, insistió al dar a conocer que ya está sosteniendo reuniones con los titulares de las fuerzas armadas y corporaciones policíacas federales y estatales de la región, para trabajar de manera coordinada.

Hizo un paréntesis para revelar que el virtual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), está muy interesado en implementar estrategias que permitan que la frontera sur sea muy segura.

Por eso, según dijo, el próximo Canciller en el gabinete federal, Marcelo Ebrard, estará en breve en esta región para atender reuniones que tienen que ver con seguridad y migración en la frontera sur, “y atender esos temas desde ahora”.

El Alcalde Electo también dijo que en su gobierno, que inicia en cinco semanas, se dejarán de rentar casas particulares y edificios para que sean utilizados como oficinas, como ocurre actualmente y en la que se desconoce a quienes se están beneficiando con esos alquileres.

También informó que varias Secretarías, Direcciones y Jefaturas del Ayuntamiento van a desaparecer, “porque hay duplicidad de funciones y no sabemos para qué existen”.

En el acto, presentó a varios miembros de lo que será el gabinete municipal a partir del 1º de Octubre.

Entre ellos, quien será síndico, Rosy Urbina Castañeda; en la Tesorería, Ernesto Navarro Damiano; en Seguridad Pública, Pedro García Palazuelos; en Protección Civil, Pascual Andrés Luna Aceituno; en Planeación y Desarrollo, Pedro Mérida de León.

Así también, en la Secretaría de Infraestructura, a Iván Santos Alonso; en la Secretaría Privada, Mónica Domínguez Cancino; y en la Secretaría Particular, Jorge Zúñiga Rodríguez. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello