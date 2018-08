Sismo de 5.3º con Epicentro En Oaxaca, Sacude 5 Estados

Ciudad de México.– Un sismo magnitud 5.3 con epicentro a 42 kilómetros de Ometepec, Guerrero, se registró a las 13:03 horas.

El movimiento fue perceptible en la Ciudad de México y estados como Oaxaca, Estado de México, Morelos y Puebla.

Protección Civil de Guerrero informó que su Centro Estatal de Alertamiento “contactó vía telefónica a los municipios cercanos al epicentro informando que fue percibido de moderado a fuerte en la Región Costa Chica, moderado en Acapulco y la Montaña, ligero en la región Centro”.

El mismo organismo detalló que hasta el momento, no tiene reporte de afectaciones ante el sismo.

Fausto Lugo, titular de Protección Civil capitalino afirmó que el modelo de proyección no ameritó la activación de alarmas en la capital.

Vía Twitter, Lugo también aseguró que hasta el momento no se reportan daños en la capital y los servicios funcionan de forma regular:

En algunas zonas de la capital, la población abandonó su vivienda, trabajo o esparcimiento al sentir el movimiento. Apro