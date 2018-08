Trabajadores del COAPATAP Denuncian Adeudos del Ayuntamiento al IMSS, INFONAVIT y Proveedores

*MAS DE 450 EMPLEADOS EN PARO, QUE RECLAMAN PRESTACIONES, AFIRMAN QUE LAS CUENTAS POR PAGAR QUE DEJA NEFTALI DEL TORO, ASCIENDEN A 50 MILLONES AL SEGURO SOCIAL Y OTROS 25 MILLONES AL INFONAVIT, Y QUE LOS DINEROS QUE COBRAN EN EL PALACIO MUNICIPAL NO ENTRAN AL COAPATAP.

Tapachula, Chiapas; 22 de agosto.- El Sindicato de Trabajadores del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP) paralizó sus actividades este miércoles y realizó un plantón en la explanada externa de esas oficinas, al norte de la ciudad, por infinidad de irregularidades en el interior del organismo.

El líder de esa organización obrera, Jacob Simón Hernández, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que la administración que aún preside el alcalde, Neftalí del Toro Guzmán, dejará graves problemas del Comité a las autoridades del próximo Ayuntamiento.

Por ejemplo, señaló que la revisión salarial que debió de realizarse en el mes de abril no se hizo y que en lugar de ello, la autoridad municipal puso como fecha para esa responsabilidad patronal el próximo 15 de octubre y, diez días después, el 25, el aplazamiento a huelga por no cumplimiento.

Consideró que eso es una burla, porque ambas fechas ya corresponden al periodo administrativo de las próximas autoridades.

Además, que de los alrededor de 450 trabajadores, entre sindicalizados y de confianza, solamente entregaron uniformes a unos 90, porque el fabricante decidió suspender el abasto debido a la falta de pago.

Los adeudos a proveedores están provocando la paralización de los servicios, según dijo, porque se acabó el material que se utiliza para las reparaciones de fugas y ya no fue abastecido el almacén, mientras que varias unidades permanecen en el taller por las mismas causas.

Reveló que la Planta Potabilizadora tiene daños que requería fueran atenidos desde hace tiempo. Por ejemplo, cuatro de sus diez válvulas tienen fuga de agua tratada de unos 50 litros por segundo, los cuales retornan al río.

También hay otros millonarios adeudos que heredarán a los entrantes. Por ejemplo, el pago del INFONAVIT, que aún cuando no tienen los datos actualizados, comentó que hace cuatro meses eran unos 25 millones de pesos.

En el caso de Hacienda, pagos a CONAGUA y otros gastos, dijo que tampoco conocen las cifras exactas, y si dejarán los sueldos del día 30 de septiembre, que es cuando concluye el periodo, así como el equivalente de nueve meses de aguinaldo.

Es más, sus sueldos o salarios los están recibiendo en efectivo en las mismas oficinas, luego de que las cuentas del Comité fueron embargadas.

En el caso del adeudo de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), apuntó que firmaron un acuerdo para que las pague puntualmente el próximo gobierno municipal.

Recordó que antes de esas negociaciones, el adeudo era de alrededor de 50 millones de pesos y que tienen entendido que en días pasados pagaron 2.7 millones de pesos, para renegociar que los abonos se hagan en el futuro.

En el pacto, dijo, el COAPATAP y el Gobierno Municipal se comprometieron a que el Ayuntamiento entrante tendrá que pagar el resto en parcialidades mensuales, durante los tres años que dure esa administración.

Por eso dijo que es muy importante que las autoridades entrantes de los tres niveles de gobierno lleven a cabo una profunda investigación de lo que ocurre en esas oficinas recaudadoras, “porque es casi seguro que encontraran actos de corrupción”

También confirmó que el actual Gobierno Municipal decidió aumentar las tarifas a todos los usuarios, tanto del servicio domiciliario como el empresarial.

Aún cuando dijo que desconocen plenamente los montos que le están cobrando a cada usuario, están enterados que la cuota mínima, la incrementaron en un cien por ciento.

Sin embargo, dejó en claro que el Sindicato está enterado que esos cobros que se están haciendo desde el año pasado, no pasaron por la aprobación del Congreso del Estado y, por lo tanto, pudieran ser ilegales.

Además, que los pagos que realizan los usuarios en el Palacio Municipal por concepto de consumo de agua, no entran a las arcas del COAPATAP, es decir se quedan con los funcionarios y la presidencia, esto lo debe transparentar la nueva administración.

De la fuerza laboral, señaló que unos 50 trabajadores de todos los niveles ingresaron en la presente administración.

Sin embargo detalló que el Gobierno de Del Toro está sindicalizando a su gente de confianza en puestos claves de directivos, jefes o los que manejan los recursos o documentos, con sueldos muy altos, para que las autoridades entrantes no puedan moverlos a otras partes ni tampoco correrlos.

En el periodo de Neftalí del Toro ha habido infinidad de protestas de los trabajadores del COAPATAP y de otras dependencias del gobierno municipal, como los de Seguridad Pública.

Luego de sostener una reunión con representantes del Ayuntamiento en la tarde, concluyeron que a las 14:00 horas de este jueves se abrirá una mesa de trabajo para tratar diversos puntos.

Con ello, se hizo una tregua hasta conocer los resultados de ese evento. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello