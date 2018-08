Empresarios Exigen Operativos Permanentes Antimaras en el Primer Cuadro y Colonias Populares

*PANDILLEROS DE LA MARA 13 Y BARRIOS 18 HAN INCREMENTADO SU PRESENCIA EN LA REGION CREANDO ZOZOBRA ENTRE LA POBLACIÓN, AL GENERAR ENFRENTAMIENTOS DONDE HASTA MUERTES HAN REGISTRADO EN LA DISPUTA POR LA ZONA.

Tapachula, Chiapas; 23 de Agosto.- De acuerdo al presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana (Cocoparci), Jorge Gutiérrez Franco, es urgente que los tres órdenes de Gobierno fortalezcan la vigilancia policiaca en este municipio para el combate de las pandillas como la Mara Salvatruchas 13 y la Barrio 18, que se han asentado en las colonias.

En entrevista, señaló que desde hace más de una década, esas bandas delictivas llegaron a la región como consecuencia de la frontera porosa y, desde aquel entonces, fue necesaria la presencia de las fuerzas federales.

Desafortunadamente, esas pandillas -durante los últimos días- han incrementado su actividad delictiva por lo que se hace necesario que las autoridades migratorias, con la participación de otras entidades gubernamentales en forma coordinada, deben llevar a cabo recorridos de vigilancia para su combate.

“Ya no son sólo la Mara que viene de Centroamérica, sino que también hay células de mexicanos que intervienen en los actos delictivos”, precisó.

Además, se pronunció porque se investiguen las causas que originan esa situación, que bien podría ser por el bajo nivel educativo, falta de trabajo, desintegración familiar y en base a esa situación se deben tomar acciones preventivas y correctivas.

Los enfrentamientos actualmente son entre los integrantes de esas bandas, pero podría llegar el momento en el que la población -que nada tiene que ver en esa situación- se quede en medio y resulten lesionados, sostuvo, por ello insistió en que se refuercen los operativos de vigilancia en los focos rojos.

De igual forma, que las autoridades reactiven la Policía Montada, que durante muchos años dio importantes resultados, sobre todo en aquellas comunidades donde las unidades vehiculares no pueden ingresar y que, lamentablemente, se perdió porque dejaron morir de hambre a los caballos a pesar de existir una partida presupuestal para su alimentación.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Tapachula, Carlos Murillo Pérez, opinó que, debido al incremento de los índices delictivos, es necesario que las corporaciones policíacas mantengan los operativos y recorridos, no únicamente en el primer cuadro de la ciudad, sino también en toda la periferia.

Reconoció que hay incertidumbre, no sólo en la población sino también en el sector empresarial, ya que muchos de los comercios han sido víctimas de la delincuencia, situación que genera preocupación porque si se deja que ese flagelo crezca, puede llegar a índices difíciles de controlar.

Al igual que Gutiérrez Franco, pidió que las acciones contra la delincuencia debe ser un trabajo coordinado y permanente en toda la mancha urbana, incluso, no sólo en unidades vehiculares sino también a pie, porque de esta manera habrá mayores resultados contra la delincuencia que mantiene en la zozobra a la población.

En tanto, a opinión de comerciantes del centro de la ciudad, también debe haber operativos en la 8ª, 10ª y 12 Norte, donde prolifera la prostitución en la vía pública, antros de vicio abiertos a todas horas y personas con aspecto de extranjeros, fumando marihuana.

Recordaron que hay también severos problemas de inseguridad en el Libramiento, donde se han presentado asaltos a turistas guatemaltecos y a quienes se les debe garantizar su protección, ya que son ellos los que generan derrama económica en la ciudad o, de lo contrario, podrían dejar de venir a la región.

Según Murillo Pérez, las autoridades policíacas deben de redoblar esfuerzos para combatir la delincuencia de manera frontal, como la presencia de los Maras, porque hay antecedentes en otros países en los que son ellos -los delincuentes- quienes generan un clima de zozobra.

Mientras todo eso ocurre en la capital económica de Chiapas, este jueves la justicia salvadoreña estableció penas de hasta cien años de prisión a 61 miembros de la Mara Salvatrucha. Estas condenas ocurren tras un inédito golpe a las finanzas de esta pandilla.

La resolución de la corte se dio al confirmar que los detenidos son culpables de delitos como homicidio agravado, extorsión y tráfico de drogas.

De acuerdo a la Fiscalía de ese país, los líderes estarían enfrentando como pena mínima los 30 años de prisión, pero al mismo tiempo se les suman más años por otros delitos, con lo cual sobrepasan los cien.

El Gobierno acusa a los ‘maras’ de ser los principales responsables de los altos índices de violencia. Unas pandillas que nacieron en la costa oeste de Estados Unidos, bajo el impulso de inmigrantes de El Salvador y otros países, y que extendieron rápidamente su influencia en su región de origen. EL ORBE / Rodolfo Hernández González