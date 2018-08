Gobierno del Estado Pagó Fondo de Ahorro a Trabajadores de Salud

*Informa Líder Sindical Uriel Vázquez.

Tapachula, Chiapas; 23 de Agosto.- El Secretario General de la Subsección 02 del Sindicato de Salud en Tapachula, Uriel Vázquez Baneco, dio a conocer que la protesta que realizaron trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria 7 y del Hospital el pasado miércoles no tuvo ninguna representación sindical, ya que a pesar de la situación económica por la que enfrenta el Estado, cumplieron con los acuerdos del pago del Fondo Nacional de Ahorro (Fonae).

Dijo que aunque se respeta la libre manifestación de sus compañeros, la protesta no tuvo razón alguna, ya que habían acuerdo firmados entre el Gobierno del Estado y del SNTS Sección 50, donde se establecían que parte del Fonae sería cubierto este 22 de Agosto y el pago sí se realizó a los trabajadores.

Como representación sindical se tiene una mesa de trabajo permanente con el Gobierno del Estado, el Instituto de Salud y la Secretaría de Hacienda y están conscientes del problema financiero que se tiene y más en el cierre de la administración, sin embargo ha habido voluntad de las autoridades de cumplir con los pagos que le corresponde a los trabajadores.

Si bien hubo un retraso en el pago del Fonae, señaló, es un logro que se gestó gracias a la petición de la Sección 50 porque no existe en ninguna otra parte del Estado y en el país, sólo en 8 Estados, el cual consiste en beneficiar a los trabajadores regularizados de la etapa 2007 y 2009 tuvieran el beneficio.

“El Fonae es un ahorro que el propio compañero realiza, el trabajador aporta la cantidad de 5 mil pesos durante el año y por cada peso que se aporta el sindicato nacional pone un peso y el estado otro peso” acotó.

Puntualizó que el acuerdo ya existía con el Gobierno, ya que se tenía previsto el 50 por ciento del Fonae se cubriera este 22 de Agosto y el 50 por ciento restante se cubrirá el próximo 10 de Septiembre, cuyo acuerdo se circuló una noche antes, por lo que la manifestación no tuvo sustento alguno.

Este movimiento sólo buscó el protagonismo de los que estuvieron al frente de los manifestantes, ya que están próximos los relevos sindicales, por lo que como representación sindical se deslinda de estas acciones, afirmó. Agencia Intermedios