INE Aprueba Bolsa de 4 mil 965 mdp Para Partidos en 2019

Ciudad de México; 23 de Agosto.- El Consejo General del INE aprobó una bolsa total de 4 mil 965 millones 828 mil 351 Pesos para repartirse entre los partidos políticos que mantengan el registro para 2019.

De esta cantidad, 4 mil 728 millones 699 mil 351 Pesos son para actividades específicas, 90 millones 573 mil 997 Pesos para actividades específicas, y 693 mil 490 Pesos para franquicias postales

El Consejo General dejó pendiente la repartición de esta bolsa, debido a que aún no está totalmente definido si habrá o no alguna elección extraordinaria que pudieran modificar los resultados de las elecciones de Senadores o Diputados; por lo tanto, aún no está firme la pérdida de registro de Panal y Encuentro Social. Agencias