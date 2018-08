Mi Gobierno Garantizará el Uso Eficiente y Eficaz del Presupuesto Público: Rutilio

* Aseguró que Habrá Austeridad Durante su Administración.

El gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, aseguró que él dará el ejemplo de austeridad durante su administración, en la cual se implementarán todas las medidas necesarias para garantizar el uso eficiente, transparente y eficaz del presupuesto público.

Destacó que ante la situación que enfrenta la entidad, donde el 77 por ciento de la población vive en pobreza y el 80 por ciento no cuenta con acceso a seguridad social, es urgente terminar con gastos innecesarios y destinar los ahorros a acciones de verdadero beneficio para la población.

“Este esfuerzo que iniciaremos a partir del 8 de diciembre nos permitirá reorientar los recursos hacia programas y políticas públicas prioritarias para impulsar el desarrollo de nuestro estado, así como para la atención adecuada de los problemas que nos aquejan”, expresó.

En este sentido, precisó que ha decidido no habitar la Casa de Gobierno, misma que se convertirá en un espacio cultural abierto al público; se restringirá el uso de aviones y helicópteros a cuestiones de seguridad, protección civil y salud; se recortarán todos los privilegios y lujos, además de reducir los altos salarios, entre otras medidas.

“No gastaremos ni un peso de manera superficial, vamos a hacer un uso responsable del presupuesto que pertenece todas y todos los chiapanecos, no tengan duda de ello”, dijo al tiempo de indicar que se rendirán cuentas para que la población sepa cómo y en qué se ha invertido el dinero público.

Finalmente, Rutilio Escandón Cadenas dejó en claro que se establecerá la honestidad en el gobierno, pero también como forma de vida, por ello advirtió que las y los funcionarios públicos que no se ciñan a estas disposiciones o que busquen beneficiarse de su cargo serán sancionados de acuerdo a la ley. Comunicado de Prensa