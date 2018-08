Trabajadores del Coapatap Exigen Auditorías al Ayuntamiento

Protestas en el “Palacio de Cristal”

* Marcharon por la Ciudad Externando su Inconformidad Contra Neftalí Del Toro.

Tapachula, Chiapas; 24 de Agosto.- Los trabajadores del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), paralizaron sus actividades por segundo día consecutivo, en protesta por infinidad de irregularidades que, aseguran, hay en ese organismo.

Además, ayer viernes por la mañana marcharon desde las oficinas de esa dependencia, ubicada en la colonia “5 de Febrero” y concluyeron con un mitin en la entrada a la Presidencia Municipal, donde gritaron consignas y desplegaron pancartas en las que expresaron sus inconformidades.

Los sindicalizados comenzaron el día con una reunión gremial en el almacén, también en esa misma colonia, en la que aprobaron por unanimidad las acciones a realizar, incluyendo el paro de labores, la marcha y el mitin.

Ahí, ante los representantes de los medios de comunicación, explicaron que no cuentan con el material suficiente para llevar a cabo sus labores diarias, sobre todo en la atención de fugas de agua.

De igual forma, que están preocupados por la posibilidad de que les suspendan diversos derechos como el servicio médico, luego de los adeudos millonarios que dijeron hay, por la falta de pagos en las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Infonavit, Hacienda y proveedores.

También tocaron otros temas como la deficiencia en la entrega de uniformes, luego de que la empresa que los suministraba suspendió la dotación a falta de pago; además de la negativa de las autoridades de revisar lo relacionado a sueldos, salarios, entre otros.

El jueves hubo el intento de establecer una mesa de trabajo con los directivos y representantes del Ayuntamiento, pero fracasó, ya que la postura de la parte patronal es que, según los trabajadores, sus demandas e incluso el aplazamiento a huelga se hagan en el mes de Octubre, cuando ya estén en funciones otras autoridades.

Después del consenso, marcharon hasta las oficinas centrales, en las que permanecieron en un plantón en la explanada externa.

Aclararon que las áreas de atención al público, cajas de cobro y el personal operativo que abre y cierra las válvulas en la ciudad, no suspendieron sus actividades para no perjudicar a los usuarios.

Esperaron un par de horas para que alguno de los funcionarios de primer nivel se presentara y se restableciera la mesa de diálogo, pero no fueron atendidos sus reclamos.

En ese lugar, presentaron copias de los recibos de pago de decenas de trabajadores en las que, sumados el sueldo, compensaciones, primas, subsidios, gratificaciones, despensa, entre otros, ganan alrededor de mil 600 Pesos quincenales, por ello, desde el 10 de Abril solicitaron la revisión salarial y del Contrato Colectivo de Trabajo.

De acuerdo a la ley, todos esos trámites los presentaron también ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, según el expediente H/107/2018.

Sin embargo, la respuesta fue que se llevará una audiencia entre las partes pero programada para el 15 de Octubre de este año, y el aplazamiento a huelga para el 25 de ese mes, o sea, cuando la próxima administración municipal ya esté en funciones.

Presentaron además otros documentos con los que demostraron diversas irregularidades, desde administrativas, operativas y contables.

Poco después, partieron en una segunda marcha desde esas oficinas hasta la presidencia municipal que aún encabeza el alcalde Neftalí Del Toro Guzmán.

Durante la marcha, los manifestantes desplegaron pancartas en las que llamaron corrupto al Alcalde, al director del organismo, Mario Alfonso Ramírez Álvarez, y a otros de sus colaboradores.

En los carteles, que más tarde dejaron pegados en los cristales de la entrada a la alcaldía, también pidieron auditoría al Ayuntamiento y al Coapatap; la presentación de los informes de los adeudos, entre otros.

En el mitin, gritaron una y otra vez ‘rateros’, y al no ser atendidos por alguna comisión, decidieron retirarse sin que se presentaran incidentes.

Por lo pronto se desconoce si habrá otra mesa de diálogo entre las autoridades y sus propios empleados o mantendrán su postura: de que sea el próximo Ayuntamiento el que atienda esa problemática, así como el pago de los adeudos al IMSS, Infonavit, Hacienda, proveedores y otros.

Se prevé que los sindicalizados seguirán con la suspensión de labores, aunque adelantaron que, de no ser atendidos en las próximas horas, incrementarán el nivel de la protesta. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello