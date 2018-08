Beatriz Gutiérrez Müller Presenta Libro Sobre el Poeta Rodulfo Figueroa

* Esposa de AMLO en SCLC.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.- Como sociedad “las palabras y la poesía en particular, son un vehículo para la paz”, expuso Beatriz Gutiérrez Müller, cónyuge del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, al presentar el libro Rodulfo Figueroa “Poesías 1889-1898, facsímil del manuscrito”.

En el Museo de la Ciudad (Musac) Gutiérrez Müller aclaró que en los próximos seis años trabajará como investigadora literaria y en la realización de libros: “para los que se preguntan qué hará Beatriz, esta es una de las cosas que voy a seguir haciendo. Esta es mi profesión: La de investigar libros y literata”.

Habló de la obra del poeta y médico nacido en el municipio de Cintalapa, colindante con el estado de Oaxaca, que se formó como médico en Guatemala y el iniciador de la poesía moderna en Chiapas.

Así expuso que Figueroa “fue más reconocido en Guatemala que en México. Es una pena”, pero esto se debe al vínculo que tiene Chiapas con Guatemala.

Por eso, haber escrito el libro sobre Rodulfo Figueroa, es un resarcimiento al poeta chipaneco que fue olvidado por el centro y por eso leerlo en San Cristóbal de las Casas y en su tierra natal, es “hacer justicia a un escritor que hace más de 120 años dejó este manuscrito que por azar cayó en mis manos y que hoy está para ustedes, para nuevos lectores”.

Explicó que el poeta chiapaneco no fue tan conocido en México, por su fallecimiento prematuro, a los 33 años de edad, en 1899.

Así, contó que llegó a San Cristóbal, para difundir la obra del poeta y agregó que como consecuencia del centralismo, Figueroa no figuró en los diarios de la capital de la República mexicana.

De esta forma, Gutiérrez Müller declaró que no le gustaría seguir viviendo en un centralismo cultural, artístico, literario, donde “si no somos significados desde allá”, en el centro del país, “no tenemos ningún valor para el resto”.

Durante la presentación de libro, Carlos Gutiérrez, Yolanda Gómez, Virginia Marín, Beatriz Muñoz, Marisa Trejo Sirvent y Diana Cometa leyeron poemas de Rodulfo Figueroa.

Más tarde se trasladó a Cintalapa, municipio donde nació Rodulfo Figueroa.