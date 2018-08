Cafetaleros Convoca a la Afición a no Perderse el Partido Contra Tigres

* El Próximo Miércoles a las 7 de la Noche.

Tapachula, Chiapas; 25 de Agosto.- El Club Cafetaleros de Tapachula convocó a la afición a no perderse el partido contra Tigres que se desarrollará el próximo 29 de Agosto a las 7 de la noche, en el estadio olímpico de Tapachula “Manuel Velasco Coello”, en el marco de la jornada 5 de la Copa MX.

Cabe hacer mención que Cafetaleros jugó el partido de ida, dentro de la jornada 3 del torneo de Copa MX, en el cual empataron, y donde el portero Carlos López tuvo una gran actuación ante el conjunto de Tigres, por lo que se espera que este segundo encuentro pueda darle el triunfo al conjunto albiverde.

Con este resultado obtenido fuera de casa el equipo Tapachulteco ocupa el segundo sitio del grupo 9 con dos unidades, mientras que el conjunto felino se queda en el fondo del grupo con un punto.

Se informó que los boletos ya están a la venta al público en diversos puntos, entre ellos Hotel San Francisco, Domino’s Pizza Centro y Cafeto, Modelo Plus Centro y de la colonia ‘5 de Febrero’, Agencia de Viajes Vuela en 4ª Avenida Norte número 18, y en las oficinas del Club, ubicadas en Plaza Cobalto local B.

Los precios en platea baja es de 250 Pesos, platea alta 200, y las cabeceras norte y sur 120, por lo que no hay pretexto para perderse este importante encuentro futbolístico. EL ORBE/Rodolfo Hernández González