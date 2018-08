COMAR y ACNUR Deben Revisar a Fondo las Solicitudes de Refugio

Te darás cuenta recorriendo la 6ª y 8ª Norte.

Alfredo de la Cruz, el declarante.

* Entra a Territorio Mexicano Cada Malandrín que Viene Huyendo de la Justicia en su País de Origen.

* ALBERGUES SON USADOS POR MIGRANTES COMO PRINCIPALES PUNTOS DE REUNIÓN DE PANDILLAS.

* SE DISPARAN LOS INDICES DE INSEGURIDAD CON ASALTOS, ROBOS Y HOMICIDIOS TODOS LOS DÍAS.

Tapachula, Chiapas; 25 de Agosto.- Al tiempo de aclarar que no se trata de actos de discriminación, el habitante de la colonia San Antonio Cahoacán, Alfredo de la Cruz Cordero, señaló que lamentablemente el albergue Belén, ubicado en ese sector, es uno de los principales puntos de reunión de integrantes de las pandillas que vienen de Centroamérica.

Señaló que la población ve con buenos ojos los operativos interinstitucionales para el combate de las pandillas que se han asentado en la región y que generan fuerte ola de inseguridad.

Estas acciones deben de ser permanentes, sobre todo porque se trata de una frontera porosa por donde ingresan miles de personas sin pasar por los controles migratorios, dijo.

Convocó a las diversas asociaciones productivas, de profesionales, empresarios y de comerciantes, a formar un frente común con el objetivo de pedir a las autoridades que brinden atención a esta zona “en la que sin darnos cuenta, estamos siendo rebasados por los delincuentes, principalmente la Mara Salvatrucha y la Barrio 18”.

Es una problemática social y de inseguridad que persiste en Tapachula y en la zona fronteriza y necesita ser atendida de manera puntual, se hace necesario que se redoble la vigilancia policiaca con el respaldo de los tres niveles de Gobierno, porque es evidente la situación de riesgo y peligro que se vive en la zona Soconusco, agregó.

De la Cruz Cordero manifestó que aquí ya se han suscitado diversos crímenes entre los mismos pandilleros, pero no hay que esperar que empiecen las agresiones hacia los ciudadanos, a los empresarios o estudiantes para exigir atención, por lo que reiteró su llamado para que se ponga mano dura contra tanto individuo que sólo viene a ocasionar problemas, sobre todo de inseguridad.

Otra de las propuestas es que COMAR y ACNUR no deben de extender con tanta facilidad los documentos de solicitud de refugio a los centroamericanos, toda vez que primero deben realizar un profundo análisis y saber sus antecedentes penales en su país de origen, porque así como vienen exigiendo respeto a sus derechos humanos, “también los que vivimos en esta zona exigimos respeto a nuestros derechos humanos, a nuestra integridad y a nuestro patrimonio”, externó. EL ORBE / Rodolfo Hernández González

Imparable la Inseguridad en Tapachula

Lo asaltos se han vuelto una actividad delictiva diaria en Tapachula. Para ejemplo de lo ocurrido en los cinco días, en la 9ª Sur entre 34ª y 36ª Calle Oriente, dos hombres fueron lesionados por cuatro personas durante un violento asalto y tuvieron que ser trasladados de emergencia a un hospital para su atención médica.

En esa misma calle, otros tres sujetos con armas de fuego y machetes asaltaron una tienda de conveniencia y, de paso, agredieron a una persona.

Con el mismo modus operandi, cuatro sujetos entraron a un depósito de cervezas ubicado en el fraccionamiento Los Cafetales, en donde se llevaron todo el dinero de la venta del día.

Mientras que en Puerto Madero, un parroquiano de 64 años de edad, fue lesionado a machetazos durante un asalto y, como pudo, logró llegar hasta las afueras de las oficinas de la Policía Municipal, donde cayó desplomado por la sangre que perdió.

En la colonia Los Ángeles, un camión propiedad de DICONSA fue dañado y desmantelado por delincuentes desconocidos; mientras que en la Central Norte y 3ª Calle Poniente, un agente de ventas que se encontraba haciendo entrega de mercancía, fue asaltado por delincuentes desconocidos que aprovecharon para cometer el cuantioso robo de los productos que llevaba en la unidad.

De igual forma, un delincuente fue detenido en la 16 Sur y 6ª Poniente por las personas que transitaban en ese lugar, luego de que una señora pidió auxilio a gritos al ser asaltada.

Al sur de la ciudad, justo frente al estadio de futbol, un joven fue detenido durante una revisión y se le encontró marihuana y una pistola de grueso calibre, con 7 cartuchos útiles.

Mientras que en la colonia Chiapas, una persona dejó tirada una motocicleta, sin placas de circulación y con supuesto reporte de robo, y logró huir de las autoridades que en esos momentos pasaban por ahí.

Los asaltos cada vez son más violentos. Clemente García, de 64 años, fue acuchillado en pleno centro de la ciudad por dos delincuentes que le quitaron su dinero y objetos personales

En la 17 Oriente, un solitario hampón entró a una empresa de pinturas y luego de amenazar de muerte a los empleados, se llevó el dinero de la caja.

También en esta semana se dio a conocer que Mariano “N”, de 33 años, fue asesinado a pedradas, justo en donde se encuentran las nuevas instalaciones del Hospital Regional.

En el fraccionamiento Valle Verde, dos delincuentes armados ingresaron a la mobiliaria Pingonza S.A de C.V. donde se llevaron alrededor de 85 mil Pesos en efectivo y una computadora con un costo de más de 23 mil Pesos.

El robo a viviendas también es algo común. Una familia que había salido de paseo por la mañana a Playa Linda, se percató que les habían robado artículos de valor en su domicilio, ubicado en la colonia 5 de Febrero.

El Coraje del Estado de Indefensión.

El que le roben a uno sus pertenencias le lleva al coraje por el estado de indefensión. Así se sintió un derechohabiente que había dejado su vehículo, un Nissan Tsuru, modelo 2007, en el estacionamiento del IMSS, y al salir de consulta ya no lo encontró.

De igual forma, los amantes de lo ajeno entraron a una vivienda en el fraccionamiento Buenos Aires, al sur de la ciudad, en donde hurtaron una motocicleta, propiedad de un locutor.

Algo similar ocurrió en el fraccionamiento Texcuyuapan, en la que los delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en la calle Río Huixtla, para robarse una motocicleta Itálika, de reciente modelo.

Con la impunidad con la que operan los ladrones, también se robaron una camioneta Nissan, modelo 1994, con placas de circulación CW 12-030, que se encontraba en el estacionamiento de una tienda comercial.

Todo esto es apenas un ejemplo de lo ocurrido en Tapachula en cinco días y es un prueba fiel de que la estrategia en materia de seguridad para este municipio sigue siendo un fracaso, al igual que los encargados de cumplir con esa responsabilidad. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello