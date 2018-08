Reconocen Destacada Participación de la Ministra Margarita Luna

* En el “Ciclo de Conferencias Magistrales Derechos Humanos 2018

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Beatriz Luna Ramos, pugnó porque Chiapas, su Estado natal, sea un Estado de vanguardia en igualdad de género, con políticas públicas adecuadas y la aplicación de la perspectiva de género en la impartición de justicia, a través de la capacitación y la promoción de los derechos humanos.

Al disertar su ponencia “La Perspectiva de Género en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” en la inauguración del Ciclo de Conferencias Magistrales Derechos Humanos 2018, organizada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), se pronunció porque “el acceso a la justicia a las mujeres no tenga trabas o estereotipos, que permita a todos mayor libertad y la oportunidad de heredar a nuestra hijas, una vida libre de violencia”.

Luna Ramos recibió de manos del Ombudsperson chiapaneco, Juan José Zepeda Bermúdez, un reconocimiento de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), del Poder Judicial del Estado y de la CEDH, por su destacada participación en este Ciclo de Conferencias Magistrales.

Al respecto, Zepeda Bermúdez refrendó que la capacitación y la promoción son dos de las temáticas más importantes de la Comisión, por lo que el contar con la presencia de reconocidos especialistas en derechos humanos y en este caso, específicamente con la presencia de la Ministra, es de gran importancia para el fortalecimiento del conocimiento y el acercamiento de la población al tema de equidad de género.

Luna Ramos destacó en cuanto a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el logro de la firma de pactos con los 32 Estados de la República, para unificar a los Tribunales Estatales con la SCJN, para juzgar con perspectiva de género en todo el país.

“Hay que identificar cuándo es la ley y cuándo es la costumbre; no se trata de darle la razón a la mujer por el hecho de ser mujer, se trata única y exclusivamente de dar acceso a la justicia en condiciones de igualdad”, sostuvo.

Margarita Luna es una de las dos mujeres Ministras de la SCJN; es la primera mujer Consejera de la Judicatura Federal, Fundadora del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género y Presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, primera mujer Presidenta del Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde el 2016 es Integrante de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia en la Cumbre Judicial Iberoamericana, integrante de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, A. C y del 2004 a la fecha se desempeña como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. INFORMA NEWS