En Foro Educativo CNTE a AMLO: Abrogar la Reforma Educativa, Investigar a Elba Esther y Liberar Presos Políticos

Ciudad de México, 27 de agosto.-El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, llamó a los maestros al diálogo y a que cumplan con su responsabilidad, haciendo el compromiso de cero ausentismo.

“Les pido a los maestros que hagan el compromiso de cumplir con su responsabilidad, cero ausentismo”, dijo en el arranque de los foros educativos.

Durante su mensaje en Chiapas, López Obrador dijo que ya no quieren que los maestros falten a clases y los exhortó: “vamos juntos a hacer el compromiso de mejorar la educación”.

Se comprometió a respetar los sindicatos y sus derechos, por lo que aseguró que su gobierno no tendrá injerencia.

“No vamos a actuar como caciques decidiendo quién debe de dirigir”, expresó.

“Si se acaba el diálogo, más diálogo, y si se cansan de dialogar más diálogo, nada de cerrazón, atender todo lo que se esté solicitando y tenga razón”, señaló.

Agregó que también le pidió que inicie con el proceso para liberar a presos políticos. “Hagamos lo que esté en nuestras manos, respetando a los otros poderes, conseguir la reconciliación”, dijo.

Reiteró que dará marcha atrás a la reforma educativa y que habrá una nueva, tomando en cuenta las propuestas de maestros, padres de familia y especialistas en educación.

“Vamos a tener todo el programa educativo y se va a elevar a rango constitucional. Tenemos como propósito el reformar el artículo tercero para garantizar que la educación sea gratuita en todos los planteles escolares y de calidad”, puntualizó.

Al arrancar consulta por la educación, la CNTE exige a AMLO investigar a Gordillo por enriquecimiento ilícito

La sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) demandó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, continuar la investigación contra la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo por enriquecimiento ilícito.

Este lunes, al arrancar en Chiapas el primer foro de consulta para un Acuerdo Nacional sobre Educación, Pedro Bahamaca, líder de la sección VII calificó como una “burla” la liberación y absolución de Gordillo Morales.

“Es inadmisible guardar silencio frente a la burla que significa la liberación y absolución de Elba Esther Gordillo Morales, por lo que demandamos se siga el curso de las demandas por asesinato de maestros en la década de los 80 y 90, y por el enriquecimiento ilícito a costa de los inmensos recursos económicos y patrimonio sindical en complicidad con la mafia del poder”.

El líder de la sección VII, una de las que tiene mayor fuerza dentro de la disidencia magisterial a nivel nacional, también exigió al tabasqueño la abrogación total de la reforma educativa, incluidas las leyes secundarias que dan vida al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).

De igual manera, abundó, deben suprimirse la Ley del Servicio Profesional Docente, el Nuevo Modelo Educativo, la reforma a las escuelas normales, las leyes que articulan al Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) y al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), así como los programas de Escuelas al Centro, Escuelas al CIEN y Escuelas de Tiempo Completo.

En el Centro de Convenciones “Dr. Manuel Velasco Suárez”, de la Universidad Autónoma de Chiapas, Bahamaca demandó resarcir los daños causados por la “necia aplicación de la ley educativa”, como la aprehensión de presos políticos, maestros cesados, la suspensión de pagos y la retención de cuotas.

Y, luego de destacar que el foro es “insuficiente” para dialogar sobre educación, pidió a López Obrador un diálogo particular con los profesores de la CNTE.

“Hoy más que nunca decimos ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos”, gritó Bahamaca, e inmediatamente después sobrevino una oleada de aplausos.

En su mensaje López Obrador no mencionó a Gordillo y aseguró que en su gobierno se respetará la vida interna del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pero que no permitirá una vida antidemocrática en las organizaciones de trabajadores.

Hoy se realizó el primero de 32 foros de consulta para el Acuerdo Nacional sobre Educación que se llevarán a cabo del 27 de agosto al 29 de octubre en todos los estados, con el objetivo de modificar la reforma educativa impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Agencias