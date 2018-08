AMLO Sostiene Encuentro Con 22 Embajadores

*Reitera: México No Pagará por el Muro.

México.- Luego de una reunión del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con 22 embajadores de América Latina y el Caribe, el próximo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, enfatizó que México no pagará por el muro en la frontera con Estados Unidos y aclaró que los migrantes no son criminales, ni delincuentes.

“Ellos (Estados Unidos) están tomando decisiones que ellos consideran, pero México jamás va aceptar ningún tipo de participación, ni en el pago de eso, ni coincidimos con esa política, eso va a ser permanente”, afirmó.

En el encuentro en la casa de transición de la colonia Roma, los 22 países de Latinoamérica y el Caribe, entre estos Venezuela y Cuba, dieron su respaldo al próximo presidente de México para que el país sea un punto de encuentro y encabece acuerdos para el desarrollo y una migración ordenada, ya que los migrantes no se les tiene que ver como delincuentes o criminales.

“No pensamos en alambradas, ni muros, ni militarización, sino en programas de desarrollo”, aseveró Marcelo Ebrard.

En representación del Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe (GRULAC), el embajador de Haití en México, Guy Lamothe, expuso que pidieron a López Obrador una migración ordenada con responsabilidad compartida.

Respecto al tema de la migración, López Obrador y el Grulac coincidieron en dar paso a una migración ordenada, además de respetar los Derechos Humanos de los migrantes y dejar de considerarlos como delincuentes.

A la reunión asistieron los embajadores de Argentina, Brasil Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Uruguay, República Dominicana y Venezuela, además de los encargados de negocios de Nicaragua, Jamaica, Costa Rica y Paraguay.

Destacó la presencia de los representantes de Nicaragua y Venezuela, cuyos países atraviesan por crisis políticas y sociales. Agencias