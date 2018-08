Pésima y Mala Actuación de los Maleteros de Tapachula

Tapachula, Chiapas.- Cafetaleros de Tapachula continúa sin conocer la victoria, pues la noche de ayer cayó por marcador de 1-0 ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en acciones de la jornada 5 del torneo de Copa MX, el cual tuvo como escenario las instalaciones del estadio Olímpico “Manuel Velasco Coello”.

En su presentación al frente de Cafetaleros, Diego de la Torre apostó por una defensa sólida, combinando un equipo con jóvenes que formaron un cuadro compacto.

Por su parte, los pupillos del “Tuca” Ferreti pronto abrieron el marcador, por conducto del defensa central Juninho, quien aprovechó un rebote del portero Carlos López para anidar el balón en las redes de Cafetaleros apenas al minuto tres del encuentro.

Los de casa no tardaron en responder y en el minuto 5 intentaron generar una ocasión de peligro con un centro del juvenil Bryan Villalobos por el lado derecho, pero Nahuel Guzmán se lanzó y cortó el servicio.

En el minuto 10, Javier Aquino realizaba una jugada por el lado izquierdo, cuando le salió el chiapaneco Adrián Caballero a cortar y en la jugada resultó lesionado el delantero felino, quien tuvo que abandonar la cancha 2 minutos después para ser sustituido por Julián Quiñones.

Cafetaleros tuvo una oportunidad en el minuto 21, cuando en un tiro libre por la izquierda, Sebastian Ibars se levantó y ganó el cabezazo, pero el remate salió a las manos de Nahuel Guzmán.

El conjunto Felino no bajó la guardia pues en el minuto 25 un centro desde la derecha no fue alcanzado por Quiñones, quien se lanzó a ras de tierra y el balón siguió de largo, paseándose por la portería defendida por Carlos López.

Los de casa no se daban por vencidos y al 46 el argentino Diego Diellos tiró raso, pero el portero felino controló, escapándose la oportunidad de empate en el encuentro.

En el minuto 55, Lucas Zelarayán sacó un riflazo, pero su disparo lo estrelló en el poste derecho.

En el minuto 60 hubo un contragolpe de Cafetaleros que animó a la tribuna. La jugada fue por la banda izquierda con Oscar “Seco” Sánchez, pero el centro raso no pudo ser rematado por Diellos que entró barriéndose.

Un minuto después, Quiñones volvió a aparecer. De pronto sacó un cañonazo, el mismo que fue enviado a tiro de esquina por López, en una excelente atajada que impidió la segunda anotación felina.

El encuentro culminó decretándose la victoria felina de visita.

El equipo de Cafetalero se preparará para su siguiente encuentro del día sábado 01 de septiembre ante los Leones Negros de la UDG a las 19 horas, en este mismo estadio.

Con este resultado, Cafetaleros quedó con dos unidades, al equipo tapachulteco le queda un partido, de visita ante Atlético San Luis, duelo clave en las aspiraciones para clasificar a la siguiente fase de la Copa. EL ORBE /Nelson Bautista