Control Estricto en Otorgamiento de Refugio a Migrantes, Para Evitar el Ingreso de Pandillas

*COCOPARCI EXIGIÓ A LA COMAR IMPLEMENTE FILTROS DE SEGURIDAD PARA NO BRINDAR ASILO A PERSONAS CON HISTORIAL DELICTIVO. * NECESARIO QUE LAS POLICIAS REDOBLEN OPERATIVOS CONTRA MARAS EN EL CENTRO Y COLONIAS DE LA PERIFERIA.

Tapachula, Chiapas; 30 de agosto. – El Comité de Consulta y Participación Ciudadana (Cocoparci) exigió este jueves a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), implemente filtros de seguridad para no brindar asilo a personas que arriben a territorio chiapaneco con historial delictivo de sus países de origen.

El titular de ese Comité, Jorge Gutiérrez Franco, justificó esa solicitud por el incremento del índice delictivo en la región Soconusco en los que han estado involucrados migrantes centroamericanos.

En entrevista dijo que las instituciones deben tener mayor control para realizar un estudio minucioso para saber quiénes son los solicitantes de refugio, además del motivo principal del por qué la persona salió de su país de origen, “para no caer en el error de brindar refugio a delincuentes, que sólo vienen a generar zozobra a la población”.

Además, que la zona limítrofe con Guatemala siempre ha sido una frontera abierta, donde los migrantes de manera obligada tienen que pasar; pero en los recientes años, debido a las facilidades que las mismas autoridades les han brindado, ahora se quedan aquí y muchos se ven inmiscuidos en actos delictivos.

Aclaró que no se puede estigmatizar a la migración con la delincuencia de manera directa, ya que, si bien muchas familias en realidad salen de sus países porque su vida está en peligro, entre ellos vienen personas con historial delictivo que al final participan en ilícitos en la ciudad.

El entrevistado puntualizó que como miembros de la Mesa de Seguridad “México SOS” han solicitado a las autoridades a reforzar los operativos en las calles del primer cuadro y en las colonias, donde participen elementos de migración para que se pueda contrarrestar la inseguridad que se ha vivido en los recientes días.

Así también, que en los operativos debe haber trabajo de inteligencia para poder detener a las células delincuenciales, grupos de pandilleros o maras que mantienen en zozobra a la población o a los comercios, “ya que de lo contrario la problemática crecerá a límites difíciles de controlar”.

Por su parte, la Asociación Ganadera Local Frontera Sur del municipio de Suchiate, a través de su presidente, Genaro Ordaz, dijo que la inseguridad que se vive en la región ha repercutido en los sectores productivos; para ello puso como ejemplo a la organización que encabeza, de la que dijo recientemente han sido víctimas de robos de animales.

Dio a conocer -además- que, a pesar de que se ha solicitado la presencia de las corporaciones policíacas, la respuesta ha sido nula, “por lo que el robo de ganado en la franja fronteriza ha crecido”.

En la mayoría de los casos, los productores ya no han podido recuperar sus animales, porque se cree que los ladrones los cruzan por el río ‘Suchiate’ hacia territorio guatemalteco, problemática que mantiene preocupados a los integrantes del sector, pues las pérdidas económicas son altas por cada bovino robado.

Esa asociación tiene un hato de aproximadamente 70 mil animales, número que asegura se ha reducido debido a la delincuencia.

Por ello pidió, a nombre de sus agremiados, a las corporaciones policiacas de los tres niveles, que se intensifiquen los operativos a favor del sector ganadero, no sólo en los pasos informales del ‘Suchiate’, sino también en las comunidades.

En tanto que, en Tapachula, al concluir este jueves una reunión entre empresarios de la región, se dio a conocer a los medios de comunicación que los temas que se trataron fueron en torno a la inseguridad y el incremento desproporcionado de extranjeros indocumentados a la frontera sur, sobre todo en Tapachula.

Concluyeron en que presentarán un documento a las autoridades federales y estatales, de manera conjunta, en la que detallen sobre el panorama real de lo que sucede en la zona, la porosidad de la frontera sur y la facilidad con la que los extranjeros de diversas nacionalidades están entrando a territorio nacional.

Indicaron que pedirán al gobierno federal que explique las acciones que esté haciendo el Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas, en especial Tapachula, porque aseguran que es una dependencia que no se ve reflejado su trabajo.

Y es que, según sus apreciaciones, en las colonias populares se han asentado migrantes de diversas nacionalidades que no tienen como acreditar su legal estancia en el país, entre ellos delincuentes, ante la pasividad de las autoridades.

Lamentaron que las pugnas entre los grupos delictivos están dejando hechos de sangre en la región y, por lo mismo, que es urgente que el tema se toque en calidad de seguridad nacional, antes de que las autoridades sean rebasadas y que las víctimas de muerte sean parte de la sociedad inocente. Agencia Intermedios