Detienen 3 Ex Policías Municipales con Droga en el Frac. Cafetales.

*Tomaban Fotografías a Niños de una Escuela.

*Fueron denunciados cuando tomaban fotos a niños fuera de una escuela

*Uno de ellos ya había sido detenido, liberado y reinstalado en la corporación

*Pudieran estar involucrados en un asalto armado y homicidio

Tapachula, Chiapas; 30 de Agosto.- Elementos federales y estatales adscritos a la Base Operativa Mixta (BOM) detuvieron este jueves a tres expolicías de la Secretaría de Seguridad Púbica Municipal, con posesión de drogas y tomando fotografías a niños en la salida de una escuela de la localidad, ubicada en el bulevar Cafetales.

Los primeros informes señalan que esas personas habían sido cesadas el año pasado, luego de no acreditar los exámenes de Control y Confianza.

Se dijo que, a la hora de ser asegurados, uno de ellos portaba un uniforme muy similar a los que se usa en la corporación en la que laboraban.

Además, que viajaban a bordo de un una camioneta Tacoma blanca, marca Toyota, con placas de circulación CV 03 843, del Estado de Chiapas.

El reporte a las oficinas de vigilancia fue hecha por un padre de familia que, supuestamente, alertó a las autoridades que los tres discretamente tomaban fotografías a los niños que entraban a una escuela.

Ante ello, el Grupo de la Base Operativo, encabezado por un agente del Ministerio Público, montaron un operativo para dar con el paradero de los señalados.

Estos, al verse sorprendidos, se dieron a la fuga y por ello se inició una persecución que concluyó en la carretera que conduce a Puerto Madero

Al pedir que se identificaran, se cree que trataron de disuadir que eran elementos en activo de esa corporación municipal, pero entraron en contradicciones.

Ante esas dudas y no poderse acreditar, se solicitó informes que, momentos después, arrojó que los tres habían causado baja las evaluaciones del 2017.

Además, se informó que al ser revisados se les encontró varios bolsitas con droga, aunque no se precisó las cantidades y si se trataba de cocaína.

Por lo mismo, fueron puestos a disposición del Fiscal del Ministerio Público, en donde se identificaron como los expolicías Ervin “N”, Eulalio “N”, y Adolfo “N”.

De entrada, se les investiga por los delitos de usurpación de funciones y contra la salud.

Sin embargo, versiones indican que también están siendo investigados porque supuestamente hay videos ciudadanos en donde aparecen personas muy parecidos a ellos robando tapas de alcantarillas metálicas en la ciudad.

Las indagatorias preliminares aparentemente incluyen otros hechos delictuosos cometidos en la región, como asaltos a mano armada e incluso homicidio, para descartar la posibilidad de que pudieran haber participado en ellos

Cabe recordar que rotativo EL ORBE publicó en su portada del 24 de Marzo del 2014, la detención de cuatro policías municipales, porque, según se dijo en aquella ocasión, se habían quedado con 250 gramos de marihuana y dinero en efectivo durante una detención, así como otros señalamientos en su contra.

Entre esos cuatro, estaba el policía municipal Ervin “N”, quien habría obtenido su libertad por falta de pruebas y después reinstalado en su cargo.

Por todo ello se abrió la Carpeta de Investigación 3772-089-501-2018, en donde las autoridades determinarán en las próximas horas su situación jurídica.

Se espera que en el análisis de lo ocurrido, se chequen los reportes de que esas personas estaban tomando fotografías a niños y, de corroborarse, los motivos que tenían para hacerlo.

Ese tipo de lamentables situaciones han ido generando la desconfianza en la población, que cada vez acude menos a denunciar los hechos delictivos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello