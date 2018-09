Diputados Cancelan Seguros de Vida y Gastos Médicos

Ciudad de México, 30 de agosto.- Diputados federales de Morena admitieron que la cancelación de los seguros de vida y gastos médicos para los altos funcionarios públicos impactará las finanzas de las aseguradoras, pero afirmaron que dichas empresas no tienen por qué vivir del erario y, en todo caso, deben buscar nuevos clientes.

De acuerdo con Infosurance, firma especializada en estrategia de seguros, el impacto del plan de austeridad para el sector será de unos 4 mil millones de pesos, principalmente en perjuicio de MetLife México, AXA Seguros, Bupa México, GNP y Plan Seguro.

No obstante, los legisladores Dolores Padierna y Mario Delgado reafirmaron que los seguros y privilegios para diputados y personal de mando serán suspendidos a partir del 1 de septiembre en el Palacio de San Lázaro.

Como vicepresidenta de la nueva Cámara de Diputados, Padierna señaló que no solamente los servidores públicos, sino también las aseguradoras, tendrán que adecuarse a los cambios.

“MetLife prácticamente vivía del presupuesto público, todas las empresas tienen que saber que dependen de su propia eficiencia, de su productividad, no tienen por qué vivir del erario público; se les daba más de 4 mil, casi 5 mil millones de pesos, o sea, es demasiado dinero público para una empresa; ya no va a ser así, tenemos que cambiar la mentalidad, ellos también tienen que adecuarse a los nuevos tiempos”, remarcó.

El coordinador de los diputados entrantes de Morena, Mario Delgado, coincidió en la necesidad de suprimir los seguros para el personal de la administración pública, pero desestimó la advertencia sobre un probable recorte de personal de las aseguradoras a causa del plan de austeridad.

“Simplemente, digamos, van a perder un cliente importante aquí en la Cámara de Diputados, pero son empresas privadas que se dedican a esto. Hay años que les va bien, hay años que no y seguramente ellos tratarán de sustituir con otros clientes”, dijo. Agencias