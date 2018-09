Trump Advierte que Podría Retirar a EU de la OMC

Ciudad de México.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves en una entrevista con Bloomberg News que podría retirar a su país de la Organización Mundial de Comercio si la institución no se moderniza, en su última crítica a la OMC.

Tal medida podría socavar una de las bases del sistema moderno de comercio global, que Estados Unidos fue instrumental en establecer.

Si no mejora, me retiraría de la OMC”, declaró el mandatario.

Trump se ha quejado previamente de que Estados Unidos recibe un trato injusto en el comercio mundial y ha culpado a la OMC por permitir que eso suceda. También ha advertido que podría tomar medidas contra el organismo, aunque no ha especificado qué forma podrían tener.

TRUMP QUIERE NUEVOS ARANCELES A IMPORTACIONES CHINAS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a sus asesores que quiere seguir adelante con su plan de imponer aranceles sobre importaciones chinas valoradas en 200 mil millones de dólares la próxima semana, reportó Bloomberg, escalando la tensión comercial entre las potencias.

Ambos países han dispuesto aranceles recíprocos sobre otros bienes valorados en 50 mil millones de dólares y han amenazado con nuevas tarifas comerciales.

Funcionarios de Estados Unidos y China terminaron la semana pasada una ronda de conversaciones sin lograr avances importantes en el alivio de las tensiones comerciales. AGENCIAS