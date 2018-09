Realiza SEMAR Cambios en la Capitanía de Puerto Chiapas

* Toma Titularidad el Capitán Andrés Ordaz.

Tapachula, Chiapas; 31 de agosto.- La Secretaría de Marina – Armada de México realizó en las últimas horas la rotación en los titulares de las capitanías Regionales de Puertos en Chiapas y Nayarit.

Por ello, y después de siete años de permanecer en esa entidad, el capitán de altura e ingeniero geógrafo e hidrógrafo, Andrés Alberto Ordaz Galindo, tomó la titularidad en Puerto Chiapas, donde ya había estado con anterioridad por espacio de una década.

El 18 de junio del 2011, Ordaz Galindo había sido relevado en Chiapas y enviado a Nayarit, con la jurisdicción de los puertos de San Blas, Nuevo Vallarta, Chacala y Cruz de Guanacaste, así como dos presas en aguas interiores.

A Ordaz se le recuerda en la frontera sur porque en el 2002 participó en simulaciones en el Start Center de Fortlauderdale, Florida; en donde presentó el proyecto técnico para la modernización de Puerto Chiapas, que más tarde sería aprobado para hacer de Tapachula un punto importante de desarrollo económico y turístico para el país.

Sus investigaciones vertidas en ese proyecto contemplaban que la profundidad fuera cuando menos de 11 metros en los canales de navegación; que la dársena de maniobra contara con un diámetro de 450 metros; la deflexión de la escollera se corrigiera a 20 grados y no 30 como se tenía programada construir.

Asimismo, que la plantilla del canal fuera de cien metros; la dársena fiscal de 250 metros, desde la de ciaboga hasta el final del muelle; entre muchas otras apreciaciones de alta ingeniería que fueron tomadas como referencia para construir Puerto Chiapas.

Su intervención en el 2003 fue crucial para la economía de Tapachula, ya que para evitar la cancelación de los arribos y zarpes los buques atuneros -las únicas embarcaciones que efectuaban en ese entonces operaciones en el Puerto-, toda vez que se contaba con una profundidad de 5.50 metros y una plantilla de 14 en el canal principal, se realizaron maniobras de entrada y salida a esos buques, cuyo calado es de 6.50 metros y manga de 13 metros.

Esas acciones se llevaron a cabo con marea alta entre los meses de marzo y octubre de ese año, buscando las condiciones más seguras posibles.

En esas fechas se efectuaron además múltiples batimetrías para verificar que se mantuviera, cuando menos, esa profundidad y permitieran las actividades

Para el 2004, derivado de múltiples reuniones con restauranteros que invadieron desde 1990 el área del recinto portuario a un costado de la Capitanía Regional, se llegó a un acuerdo para que se construyera una cerca perimetral que dividiera esas áreas, evitando un problema social que pudiera perjudicar a Chiapas, justo donde ahora se edificó la Plaza Madero y se construye el malecón.

También impulsó un proyecto técnico para la construcción de la Terminal de Cruceros que, desde el 2006, tiene operaciones anuales.

A principios del 2005, coordinó la negociación, en coordinación autoridades de los tres niveles de gobierno, para que los restauranteros de las escolleras, así como del área del faro a playa San Benito, aceptaran su reubicación.

Eso permitió construir los 450 metros de dársena de ciaboga, así como tener un espacio en donde se depositó el producto del dragado de construcción del canal de navegación, que ahora es la base del malecón y que, a su vez, permitió frenar gran parte de los azolves y con ello abrió el arribo de los grandes buques cargueros y turísticos.

En ese mismo año, el Capitán Ordaz gestionó la remoción de las embarcaciones que se encontraban hundidas en la dársena fiscal, con la finalidad de iniciar el dragado de construcción del muelle de cruceros y de contenedores.

También tuvo a su cargo las difíciles tareas del puente marítimo derivado del impacto del huracán Stan, así como todas las maniobras de entrada y salida de embarcaciones, con lo que se garantizó el abasto de combustibles, gas y víveres.

Ya en el 2006, Ordaz Galindo, elaboró un Portulano del Puerto, toda vez que la condición que emitieron las empresas propietarias de Cruceros como la Holland América, para que pudieran arribar sus embarcaciones en Chiapas, es que se contara con cartografía.

El Capitán Ordaz instaló los señalamientos marítimos y, con presupuesto de la Capitanía de Puerto, se construyeron e instalaron las primeras enfilaciones del canal principal.

En el 2008, y con el objetivo de que no se cancelara el arribo del primer buque granelero con carga de 4 mil toneladas de fertilizante para el Puerto, realizó la maniobra sin remolcador, la cual concluyó sin ningún incidente, para el beneficio de la Administración Portuaria Integral (API) y de los chiapanecos.

También recomendó que se solicitara en donación el Remolcador Tarasco, que se encontraba en el Puerto de Lázaro Cárdenas, toda vez que por el tipo de embarcaciones que pretendían negociar el arribo, era suficiente la potencia y tamaño.

Cabe mencionar que su propuesta fue autorizada por el gobierno federal y ese remolcador fue enviado a operar a Puerto Chiapas.

Entre sus actividades más relevantes el 2009, realizó la batimetría de la Terminal de Costa Azul, en Baja California, elaborando un portulano, el cual fue soporte para el arribo de buques tipo Q-Flex en esa terminal.

Así también, en apoyo a la API, capacitó al actual piloto de puerto, con la finalidad de que se contara con ese servicio.

En el 2010, gracias al procedimiento legal que llevo a cabo, la Capitanía Regional de Puerto finalizó el retiro de embarcaciones pesqueras que se encontraban semi-hundidas y hundidas en los muelles de pesca.

Cabe mencionar que del 2003 al 2009, en apoyo a Chiapas, Ordaz efectuó múltiples maniobras de arribos y zarpes de embarcaciones, toda vez que no se contaba con Piloto de Puerto.

Asimismo, durante ese periodo, realizó diversas batimetrías a los canales de navegación y dársenas de Puerto Chiapas.

Adicionalmente, dio apoyo a la API de Puerto Vallarta y Guaymas, al asistir a las pruebas de maniobras para la construcción de dos muelles en esos lugares y uno más de Cruceros en Sonora.

En julio del 2010, instaló -por instrucciones de la Coordinación General de Puertos- la Capitanía en Chiapa de Corzo, con la finalidad de dar seguridad a los turistas que viajan en embarcaciones hacia el Cañón del Sumidero.

De igual forma, el 9 de abril del 2011, se instaló la Capitanía de Puerto en La Concordia, con el objetivo de vigilar la navegación de más de mil 400 embarcaciones que navegan en la presa La Angostura. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello