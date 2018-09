En Sesión Solemne, Cámara de Diputados y Senadores Reciben el 6º Informe de Gobierno; Inaugura Sesiones la 64 Legislatura

* LOS LEGISLADORES LLAMARON A LA PRÓXIMA ADMINISTRACIÓN FEDERAL QUE ENCABEZARÁ AMLO, A CUMPLIR CON DISMINUIR EL PRECIO DE LA GASOLINA, ENTRE OTRAS PROMESAS, PARA AYUDAR A LOS QUE MENOS TIENEN.

Ciudad de México; 1 de Septiembre.- El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, entregó este sábado al Poder Legislativo el Sexto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el cual fue recibido por el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, acompañado por el del Senado, Martí Batres.

Navarrete Prida expresó que todos los Secretarios de Estado y titulares de las unidades administrativas estarán atentos a análisis que hagan las Cámaras del Congreso sobre el Sexto Informe de Gobierno y expresó su disposición para informes o comparecencias.

Al presentar el documento del Poder Ejecutivo Federal, detalló que éste contiene los resultados de programas y acciones del gobierno y está integrado por tres documentos: Informe, Resumen Ejecutivo y Anexos Estadísticos.

A su vez, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, afirmó que acudirán al mensaje que dará Peña Nieto en Palacio Nacional, con motivo del Sexto Informe de Gobierno, el próximo lunes, así como a las celebraciones por las fiestas patrias.

Tras recibir el Sexto Informe de Gobierno, Muñoz Ledo entregó la constancia de recibimiento del documento y envió un saludo al jefe del Ejecutivo Federal.

Se Instala la LXIV Legislatura en el Congreso

Las Cámaras de Senadores y Diputados iniciaron este sábado las sesiones de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.

Aunque se contaba con apenas 401 de los 500 Diputados y sólo 87 de los 128 Senadores, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, instaló la sesión de Congreso General, en la sede del recinto parlamentario del Palacio Legislativo de San Lázaro, y ordenó un receso, para recibir en un salón contiguo el documento del Ejecutivo Federal.

Una vez recibido el documento oficial del Informe, los grupos parlamentarios de los ocho partidos políticos volvieron al salón de sesiones, donde se da un posicionamiento de cada uno de ellos con motivo del inicio de los trabajos de la nueva legislatura, y de la evaluación del ejercicio del último año de Gobierno del presidente Peña Nieto.

“Iniciamos un régimen distinto. Basado en la búsqueda incansable del consenso. Deseamos llevar al país a un estado superior de convivencia social y pleno ejercicio de la soberanía popular. La reconciliación es un método para construir juntos pero no un refugio para olvidar”, dijo el Presidente de la Mesa Directiva.

“Nadie puede abolir la historia, ejercemos tanto el derecho de la memoria como el don de la tolerancia. Esta es la hora cero de la nueva república”, agregó.

PVEM Destaca Logros de Peña y lo Abuchean.

La primera intervención fue del diputado Carlos Alberto Puente, representante del Partido Verde. En su discurso destacó que el Gobierno de Peña Nieto dejó logros como reducción en la pobreza extrema, generación de 4 millones de empleos, reducción de la dependencia de la economía a los ingresos petroleros y la creación del sistema anticorrupción. Durante su intervención, fue abucheado y se escucharon gritos de “fuera, fuera”.

Señaló después que el PVEM trabajará en la conciliación con la nueva administración con la intención de que “a México le vaya bien”.

“Entendemos que la competencia no es entre los mexicanos sino con el mundo. Trabajaremos para conciliar con el objetivo de que al nuevo gobierno encabezado por López Obrador le vaya bien. Si a su gobierno le va bien a México también”, dijo.

PRD Pide Unión con Morena.

El diputado José Ricardo Gallardo, representante del PRD, fue el segundo en posicionarse al respecto. En su intervención señaló que los y las legisladores del PRD tienen una gran esperanza en que López Obrador cumpla sus promesas de campaña y no haya caído en el “vicio del engaño público”.

Solicitó a la bancada de Morena unir acciones para impulsar el salario mínimo a 176 Pesos por 8 horas de trabajo y realizar una reforma constitucional para crear el Instituto Nacional de Salarios, que trabaje de forma autónoma y garantice el salario digno.

También solicitó unir fuerzas para cumplir la promesa de bajar el precio de las gasolinas, despenalizar el aborto y legalizar la interrupción del embarazo a las 12 semanas para evitar el aborto clandestino; para garantizar el derecho al matrimonio igualitario y la adopción entre homosexuales; reglamentar la consulta popular; proponer la iniciativa para hacer la consulta popular sobre la reforma energética; crear una Comisión de la Verdad por los 43 de Ayotzinapa; garantizar el nombramiento de un Fiscal autónomo y la autonomía del Fiscal Anticorrupción; cambiar la estrategia de seguridad y proponer un plazo de dos años para organizar una Policía Nacional. Agencias