Gobiernos Recibirán Como Herencia Adeudos a la CFE por Más de 45 Mmdp

* Chiapas Entre las Entidades con más Morosos.

Tapachula, Chiapas; 1 de Septiembre.- Los nuevos Gobiernos Federal, Estatales y Municipales, recibirán una cartera vencida de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de alrededor de 45 mil millones de Pesos y cuentas incobrables que impactan a la institución con unos siete mil millones de Pesos anuales.

Conforme al último informe que engloba cifras hasta la conclusión del primer semestre del año, la cuarta parte del adeudo corresponde al Estado de Tabasco.

Por entidad, el Estado de México, la Ciudad de México y Tabasco son las que mayores adeudos por el servicio tienen a nivel nacional; sin embargo, en el caso de la entidad del sur del país, el número de clientes es menor.

Mientras que el Estado de México registraba adeudos por 13 mil 383 millones de Pesos, en Tabasco eran por 9 mil 754 millones.

Se estima que la cartera vencida de la CFE, tan solo entre 2016 y 2017, pasó de 38 mil 637 millones de Pesos a 42 mil 071 millones.

En reportes anuales e informes trimestrales, la CFE documentó pérdidas por 228 mil 082 millones de Pesos desde 2013, por motivos como la depreciación del Peso frente al Dólar y el crecimiento del costo laboral.

Además, si bien en 2016, y tras la Reforma Energética, recibió apoyo del Gobierno Federal y mejoró sus resultados, en 2017 acumuló pérdidas netas por más de nueve mil millones, y en los primeros dos trimestres de este 2018 sumó 39 mil 863 millones.

Tan solo en Tabasco, alrededor del 63 por ciento de los usuarios tienen un adeudo con la empresa, aún con los convenios suscritos para dar prórrogas a cambio de reanudar los pagos del servicio.

Chiapas…Cuarto Lugar en la Lista de Morosos.

El robo de electricidad y facturas que no se han podido cobrar a 6 millones 941 mil usuarios morosos desde 1994 hasta la fecha en territorio nacional, incluidos clientes domésticos, Gobiernos Estatales y Municipales, así como organismos operadores de agua, representan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pérdidas por 76,359 millones de Pesos.

De esa cifra, alrededor de 40 mil mdp es por robo de energía eléctrica y el resto por facturas no cobradas.

La última lista de morosos que se conoce la encabeza el Estado de México, donde hay un millón 967 mil 376 usuarios con un adeudo global de 11 mil 512.9 mdp.

Mientras que la Ciudad de México se ubica en el segundo sitio, con un millón 46 mil usuarios y un adeudo de 6 mil 92 mdp.

Sólo esos dos Estados representan pérdidas a la empresa por 17 mil 604 mdp, es decir, 48.4 por ciento del total no facturado.

En el tercer escaño se encuentra Tabasco, con 521 mil clientes morosos con el uso energía eléctrica no cobrada en el orden de los 8 mil 30 mdp

Mientras que, aún cuando tiene más usuarios con falta de pago por servicios a la CFE con 876 mil 437, Chiapas se encuentra en el cuarto lugar porque el adeudo es menor que Tabasco, con 2 mil 969 mdp.

En esa lista aparece, además, el Estado de Guanajuato con sus 101,579 usuarios que deben 2 mil 55 millones de Pesos.

Chiapas y Tabasco se disputan el primer lugar en familias declaradas en resistencia civil y en demandas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) contra la empresa, principalmente por las altas tarifas, cobros injustificados y pésimo servicio. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello