Si no se Cancela el Gasolinazo, Será la Primera Traición de AMLO al Pueblo: Dante Delgado

* MC y PRD Serán Oposición Crítica y Seria en el Congreso.

Ciudad de México, 1 de septiembre.-Al subir a tribuna para fijar el posicionamiento del partido Movimiento Ciudadano (MC), el senador Dante Delgado afirmó que si Andrés Manuel López Obrador no da marcha atrás a los gasolinazos como lo prometió durante la campaña presidencial será la primera traición que haga al pueblo.

“Si el presidente electo decide no cumplir con la promesa de revertir los gasolinazos a pesar de ser mayoría en el Congreso será su primera traición al pueblo de México”

Entre diversas interrupciones, ofreció los votos de su grupo parlamentario para revertir la Ley de Seguridad Interior y eliminar el fuero, como ya está establecido en Jalisco.

El legislador recordó que la gente salió a votar el 1 de julio como rechazo a la clase política de México, encontrando en Andrés Manuel López Obrador la opción para mostrar el malestar de la ciudadanía “el gobierno de Enrique Peña Nieto ya fue juzgado en las urnas y México optó por un cambio”.

Delgado Rannauro mencionó que MC será una oposición crítica y seria, sosteniendo que como oposición han enarbolado causas ciudadanas, por ejemplo, en los mecanismos de participación ciudadana; reformas para combatir la violencia de género y feminicidio; y una agenda integral en materia de derechos humanos.

Finalmente, precisó que ser oposición es dar voz a quien no la tiene y pensar en un país diferente, destacando su responsabilidad en el ejercicio legislativo para contribuir a que el cambio suceda y el gobierno cumpla. Agencias