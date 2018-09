Trump Amenaza con Poner fin al TLCAN si Interviene Congreso

* Acusa a Canadá de “Abusos”.

Ciudad de México; 1 de Septiembre.- El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este sábado que si el Congreso “interfiere” con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pondrá fin “por completo” al acuerdo comercial.

Un día después de que el Gobierno notificara al Congreso su intención de firmar un convenio comercial con México y señalara que los canadienses se unirán, “si lo desean”, Trump tuiteó esta mañana que “no hay necesidad de mantener a Canadá en el nuevo TLCAN. Si no logramos un pacto justo para EU tras décadas de abuso, Canadá estará fuera”.

En un plazo máximo de 30 días tras la notificación al Congreso, el Gobierno debe entregar un primer texto detallado para ser evaluado por los legisladores. Pero dada la incertidumbre por la posibilidad de que Canadá rechace integrarse al tratado tal como ha sido renegociado, y de que los congresistas digan no a ese pacto, Trump lanzó su amenaza: “El Congreso no debería interferir con estas negociaciones o simplemente pondré fin al TLCAN por completo y estaremos mejor”. En este momento, Trump tiene la ventaja de que los republicanos controlan ambas Cámaras del Congreso, situación que podría cambiar tras las legislativas de Noviembre.

Trump insistió, vía Twitter, en que “Canadá se ha aprovechado” de EU durante “muchos años”, y que el TLCAN, como estaba, era “uno de los PEORES acuerdos comerciales alcanzados. EU perdió miles de negocios y millones de empleos. Estábamos mucho mejor antes del TLCAN. Nunca debió firmarse”. Y remató: “¡O logramos un nuevo acuerdo o regresamos a la etapa pre-TLCAN!”. Sun