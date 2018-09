Alertan a la Población por Apertura de Ópticas “Patito”

*Debe Intervenir la COFEPRIS.

Tapachula, Chiapas; 2 de Septiembre.- Como resultado de la falta de vigilancia de las autoridades de salud, entre ellas la Cofepris, en esta ciudad han iniciado operaciones diversas ópticas “patito” que provocan daños graves a la salud visual de la población, denunció el médico Romeo García Solís.

“El problema de salud visual se ha complicado demasiado, tenemos ahora que la gente que barría, trapeaba, limpiaba o ayudaba a realizar algunas actividades dentro de una óptica, se le ha dado por incursionar en esa actividad sin tener los conocimientos correspondientes, por lo que se ha convertido en un problema de salud visual”, sostuvo.

Dijo que no es posible que las autoridades permitan que gente inexperta y sin saber de la profesión atienda la salud visual, y aunque no quiso revelar nombres, pues aseguró que las autoridades ya los tienen, convocó a la población a no dejarse engañar y recomendó que lo mejor es acudir con un médico oftalmólogo o con ópticas reconocidas, donde los exámenes tienen que hacerse por computadora, debe haber un técnico de la Optometría.

“No caigamos en el error de que lo barato por ser barato se compra, porque siempre por ser barato saldrá más caro”, agregó, por lo que reiteró su llamado a la población para que acuda con profesionales de la vista.

García Solís indicó que de esos nuevos negocios hay varios en el primer cuadro de la ciudad y hay otros locales que se están desarrollando en algunas colonias de la periferia de la ciudad, e indicó que se trata de gente que trabajó en ópticas, pero no tienen la preparación, los conocimientos ni la capacidad para poder ejercer la atención visual. EL ORBE / Rodolfo Hernández González