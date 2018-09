Cientos de Antros de Vicio y Congales se Apoderan del Centro y Colonias de Tapachula

* EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO EL PAR VIAL SE HAN INUNDADO DE BARES Y CANTINAS DISFRAZADOS DE RESTAURANTES, QUE LABORAN DESDE MUY TEMPRANO Y HASTA ALTAS HORAS DE LA MADRUGADA.

Tapachula, Chiapas; 2 de Septiembre.- Los asaltos a mano armada, robos de vehículos, viviendas, comercios y a transeúntes, así como asesinatos, Feminicidios, violaciones sexuales, extorsiones, lesiones, y otros delitos, se han incrementado alarmantemente en el municipio durante los últimos tres años.

Aunando a eso, en el periodo que lleva el actual Ayuntamiento local, también se incrementó de manera desproporcional el comercio informal en la ciudad, principalmente en el primer cuadro, así como en las inmediaciones de los mercados, hospitales, terminales de transporte, escuelas, áreas verdes, parques y los espacios que el Gobierno del Estado ya había rescatado.

La prostitución también ha florecido. Las meretrices, quizá sin ningún control sanitario, ofrecen sus servicios a unos cuantos metros de la propia alcaldía, incluyendo a los africanos, haitianos y de otras naciones que han llegado en calidad de indocumentados a la ciudad.

El desabasto de agua, así como el pésimo servicio y altas tarifas del Coapatap, también se han hecho una constancia en el actual Ayuntamiento, lo que ha ocasionado el repudio de la sociedad.

Lo peor de todo es que los antros de vicio, tugurios, cantinas, karaokes y otros prostíbulos disfrazados de diversos giros, han ampliado su poderío y han hecho de la Perla del Soconusco, su territorio.

Los establecidos y los clandestinos abren desde las primeras horas del día, expenden bebidas alcohólicas en cantidades industriales y operan hasta en domingos y días festivos, con la complacencia del Gobierno Municipal.

Una Ciudad Inundada de Antros de Vicio.

Los horarios, cuya responsabilidad recae en los funcionarios municipales, tampoco los cumplen tal y como lo marca el Bando Municipal de Seguridad y Buen Gobierno.

Las propias autoridades impartidoras de justicia en la región han confirmado el incremento considerable de los delitos derivados del alto consumo de bebidas embriagantes, muchos de los cuales con fatales resultados.

Según funcionarios del actual Gobierno, no se ha expedido un sólo permiso de apertura para antros, pero entonces no se comprende cómo casi todas los semanas hay inauguración de tugurios de todo índole, algunos disfrazados de restaurantes o karaokes.

Basta recorrer el Par Vial o el mismo centro de la ciudad para encontrar infinidad de establecimientos con venta de bebidas embriagantes, muchos de los cuales, se supone, ya habían sido clausurados.

Se cree que el cierre de algunos antros ha servido solamente para tratar de engañar a la sociedad, ya que ni bien los han clausurado y difundido como un gran triunfo de las autoridades, cuando horas más tarde los vuelven a abrir.

Con el horario, los días en los que hay Ley Seca y los festivos, tampoco hay problema porque los lugares con giros rojos y negros en el municipio abren sin ningún impedimento y es visible a toda la población.

La proliferación de cantinas se ha incrementado notablemente en los últimos meses y como daño colateral son los accidentes vehiculares en el que los conductores iban en estado de ebriedad y en donde, lamentablemente, ha habido heridos y hasta muertos.

Es lamentable que en bares de la ciudad haya enfrentamientos a balazos y asesinatos, todo por permitir que hombres armados entren a consumir bebidas, justo ahí mismo donde la juventud de Tapachula también cae en los vicios.

Hay sectores de la sociedad que consideran que todo es parte de una gigantesca corrupción, aunque otros creen que es resultado de la ineptitud de los funcionarios quienes no saben cómo cumplir con las responsabilidades por las que se les paga.

Cabe recordar que al inicio de este Gobierno a punto de fenecer, grupos interinstitucionales informaron que se habían cerrado cientos de antros de vicios, pero ahora “milagrosamente” volvieron a abrir y hasta con servicio de prostitución.

Se desconoce si para ello hubo algún tipo de arreglo económico o si los propietarios de esos establecimientos están actuando por el libre albedrío, al saber que sus autoridades nomás no funcionan.

La impunidad y libertad en la que están actuando los dueños de esos negocios deja en claro que, o bien los servidores públicos que tienen las órdenes de frenar todo ello han fracasado por ineptitud, o cayeron en la corrupción.

Incluso se teme que de seguir con esa impunidad, se incremente nuevamente el consumo de alcohol y drogas hasta los niveles alarmantes, como los que había a finales del sexenio pasado.

12 mil Antros de Vicio en la Región…y Contando.

Fuentes extraoficiales calculan que en los 16 municipios que conforman la región baja de la Costa y la Frontera Sur de Chiapas, operan alrededor de 12 mil lugares con venta de bebidas alcohólicas. De ellos, se calcula que unos 4 mil lo hacen con alguna irregularidad o de manera clandestina.

De esos supuestos 12 mil establecimientos, se cree que al menos la mitad tienen permisos autorizados por las dos cerveceras más grandes del país, mientras que el resto es a particulares o empresas privadas.

Se estima que en la región, unos mil antros de vicio -en cualquiera de sus modalidades y que en su mayoría estaban disfrazados con otros giros-, fueron clausurados en los tres primeros años del sexenio, pero ahora han vuelto a abrir.

En ese periodo las clausuras fueron por diversos motivos, incluyendo a aquellos en donde se encontraron a menores de edad consumiendo bebidas embriagantes; en locales en los que se detectó venta de licor adulterado o a personas ejerciendo la prostitución sin control sanitario.

De acuerdo a la ley en Chiapas, desde hace varios años, la Secretaría de Salud del Estado es la dependencia encargada de verificar y expedir los permisos para ese tipo de giros; Hacienda Estatal de cobrarles las responsabilidades fiscales, refrendos y otros impuestos; mientras que el Ayuntamiento de vigilar que se cumplan los horarios establecidos.

Se desconoce cuáles fueron los motivos que hubo para frenar los operativos de clausuras de antros de vicio y quién está autorizando tantas aperturas de tugurios.

Por ello, urge que las autoridades implementen un mecanismo para impedir precisamente la reapertura de los antros clausurados en el lugar que estaban instalados, pero tampoco su reubicación a colonias populares u otras zonas de la ciudad, porque el daño es el mismo a la sociedad. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello