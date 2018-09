México sí Cumplió en que el TLCAN sea Trilateral

* Asegura Concanaco-Servytur.

Ciudad de México. El gobierno de México cumplió con su objetivo de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se mantenga como trilateral porque el escrito que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió al Congreso de su país establece su interés “de establecer acuerdos comerciales con México y Canadá”, aseveró José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco–Servytur) y quien en los últimos días se mantuvo en Washington en el llamado cuarto de junto del sector empresarial, junto con otros dirigentes del sector privado.

Confío en que en los próximos días se soluciones las discrepancias entre Canadá y Estados Unidos para que México se reincorpore a las negociaciones para ratificar la trilatelaridad del acuerdo y la región de América del Norte sea la más competitiva del mundo.

De cualquier manera, destacó que el acuerdo bilateral alcanzado entre México y Estados Unidos “da certeza a las inversiones, después de más de un año que se inició la revisión del TLCAN, cuyo resultado se desconocía”. Pasó, dijo, la incertidumbre generada por la renegociación y ahora deben fortalecerse algunos aspectos del entendimiento en principio entre ambas naciones.

Además, consideró que ese acuerdo bilateral permitirá un escenario más favorable para el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no debe iniciar desde cero su relación comercial con Estados Unidos.

“Fue lo mejor que se pudo haber obtenido dadas las circunstancias, por la intención de Estados Unidos de cancelar el TLCAN al inicio del gobierno del presidente Trump, aunque no es el escenario ideal, la situación actual es muy diferente a la que se tenía antes de empezar las conversaciones”, puntualizó López Campos.

En caso de no concretarse el acuerdo trilateral, sostuvo lo mismo que han dicho las autoridades mexicanas, que no resultará afectada la relación comercial entre México y Canadá porque ambos ya forman parte del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), también conocido como TPP-11 por el número de los países que lo integran.

Con él se permitirá la prestación de servicios entre las naciones integrantes en áreas como logística, consultoría y turismo, los cuales interesan particularmente a la Concanaco – Servytur por el tipo de empresas que aglutina.

El dirigente de las empresas formales de los sectores comercial, turístico y de servicios también destacó que el empresariado del país “actuó con unidad con los negociadores del gobierno mexicano”. Para México era conveniente lograr el entendimiento en un acuerdo comercial con Estados Unidos y, posteriormente, continuar las negociaciones para solucionar aspectos específicos por complicados que estos sean, comentó el presidente de la Concanaco, tras regresar de Estados Unidos. AGENCIAS