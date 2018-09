No hay Concesionamiento Para Colectivos, Taxis, Mototaxis y Tricitaxis en la Entidad: ST

*ALREDEDOR DE 20 MIL UNIDADES PRESTAN EL SERVICIO SIN CONCESIONES NI PERMISOS, O CON OTRAS IRREGULARIDADES, POR LO QUE PARA SU COMBATE SE REALIZAN OPERATIVOS PERMANENTES, ASEGURO EL TITULAL DE TRANSPORTE EN EL ESTADO.

Tapachula, Chiapas; 3 de Septiembre.- El secretario del Transporte en Chiapas, Álvaro Robles Cameras, aseguró éste lunes que no hay concesionamiento para colectivos, taxis, mototaxis y tricitaxis en la Entidad

Entrevistado luego de inaugurar, en representación del Gobierno del Estado, la ruta de transporte entre la cabecera municipal de Tapachula y el nuevo Hospital Regional “Dr. Manuel Velasco Suarez”, dejó en claro que esa es una determinación del propio titular del Ejecutivo, o sea del Gobernador.

Al contrario, según dijo, con las acciones emprendidas “se van rompiendo esquemas y paradigmas, pero es parte del proceso”.

En torno a que algunos seudolíderes ya están ofreciendo concesiones o permisos para el servicio del transporte público, dijo que “es una práctica común que existan personas que quieran sorprender a otras”.

Sin embargo, opinó, se deben hacer estudios de factibilidad para que, cuando se decida otorgar concesiones, la autoridad en turno tenga todos los elementos a la mano para cumplir con lo establecido en la ley.

Por otro lado, dio a conocer que, aun cuando no hay una estadística formal, se calcula que alrededor de 20 mil unidades en la entidad estén prestando ese tipo de servicio, sin concesiones y permisos, o con otras irregularidades.

Mientras, según dijo, unos 26 mil están concesionados y otros 15 son permisionarios.

Reconoció que el problema del transporte en Chiapas es un asunto que se viene arrastrando desde hace 30 años y esas irregularidades no son privativas del Estado, sino de todo el país.

La dependencia a su cargo realiza operativos en todas las regiones en contra de los vehículos que no cumplen con lo que establece la normativa, aseguró, los llamados piratas.

De acuerdo al Secretario, cada día se detienen a unos 20 vehículos con irregularidades en Chiapas, lo cuales son enviados a un corralón oficial y para poderlos liberar se tienen que pagar multas de aproximadamente 44 mil Pesos.

Las unidades que prestarán el servicio hacia el Hospital Regional corresponden a las mismas que cubren la ruta, es decir, no se trata de nuevas concesiones.

Su base, desde este lunes, es la Terminal de Corto Recorrido, ubicada en el centro de la ciudad, la cual fue modernizada con un centro de capacitación para que los choferes cumplan con la norma y se ofrezca un servicio de calidad.

Los andenes están techados y cuentan con asientos, cafetería, sanitarios, áreas de ascenso y descenso, entre otros.

En el acto, celebrado en esa Terminal, estuvo también el delegado regional del Autotransporte Federal, Miguel Ángel Ortega Jiménez; el representante de Autotransportes ADO en Chiapas, Javier Guzmán Hernández; y Roberto Sánchez Garza, presidente de la Coalición de Transportistas Frente Organizado de Chiapas.

Así también, el gerente del Servicio de Transporte Tapachultecobus, Emilio Orduña Morga; los directores de las Terminales de Corto Recorrido en Huixtla, Cacahoatán y Tapachula, Ramón Vázquez Carrizales, Pedro Marroquín González y Abraham Téllez Romero, entre otras personalidades y poco más de cien concesionarios.

Cabe recordar que las tres terminales fueron construidas por la administración de Manuel Velasco Coello, para el beneficio de miles de familias de escasos recursos económicos que diariamente requieren del servicio para trasladarse a sus fuentes de trabajo o sus escuelas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello