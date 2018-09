Tribunal Anula Elecciones en 6 Municipios de Chiapas

*Tapilula, Chicoasén, Ixtapa, El Porvenir, Ocozocoautla y Chanal.

Tapachula, Chiapas; 3 de Septiembre.- El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), resolvió las primeras anulaciones de lo ocurrido en el proceso electoral del 1º de Julio en los municipios del Estado.

La primera anulación corresponde a los expedientes TEECH/JNE-M/043/2018, TEECH/JNE-M/044/2018, TEECH/JNE-M/124/2018 y TEECH/JI/135/2018, promovidos por los representantes de los partidos políticos Revolucionario Institucional (PRI), Chiapas Unido y Acción Nacional (PAN), en contra del Consejo Municipal Electoral de Tapilula, Chiapas.

Ahí, de acuerdo a la resolución, el cómputo municipal es ilegal, pues violentan el derecho al sufragio de electores, al legitimarse una elección plasmada de violencia e irregularidades.

Además, el 2 de Julio fueron incineradas las instalaciones del Consejo Municipal Electoral de ese lugar, y con ellas los paquetes electorales y actas originales correspondientes a las casillas que se instalaron.

Por ello se requirió este mismo lunes al Congreso del Estado, para que emita dentro del plazo legal, la convocatoria a una elección extraordinaria a miembros de ayuntamiento en ese municipio.

En la sesión también se analizaron y resolvieron los expedientes TEECH/JNE-M/064/2018, TEECH/JNE-M/065/2018 y TEECH/JI/138/2018, promovidos por diversos ciudadanos en contra del Consejo Municipal Electoral de Chicoasén.

Ahí, entre los agravios señalaron la indebida declaración de nulidad de la votación, de no computar los resultados contenidos en el paquete electoral en las casillas impugnadas, la invalidez de la Sesión de cómputo, entre otros, que llevaron también a la anulación de las elecciones.

En el mismo orden del día, se resolvió lo promovido en el expediente TEECH/JNE-M/083/2018, promovido por José Alexander Ruiz Pérez, en su calidad de representante propietario del partido político MORENA, ante el Consejo Municipal Electoral de Ixtapa.

Entre las pruebas presentadas de los agravios, está el que en diversas casillas el voto se recibió de forma abierta y con ello se violó la secrecía del mismo, pues personas -que decían ser autoridades- los obligaban y ejercían presión sobre los miembros de la Mesa Directiva y que el cómputo fue realizado por dos personas que no estaban habilitados como funcionarios electorales.

Mientras que, al analizar el expediente TEECH/JNE-M/091/2018 promovidos por el Partido Chiapas Unido, ante el Consejo Municipal de El Porvenir, Chiapas, se confirmó como agravio que la persona que fungió como primer secretario, es el actual Secretario de Asuntos Religiosos del Ayuntamiento.

Asimismo, informaron, se cometieron violaciones generalizadas, pues fueron incendiadas tres casillas y dos más sufrieron afectaciones en el traslado a la Fiscalía del Ministerio Público.

Resolvieron además lo relativo a los expedientes TEECH/JNE-M/095/2018, TEECH/JNE-M/096/2018 y TEECH/JNE-M/099/2018, promovidos por los partidos políticos Movimiento Ciudadano, MORENA y Encuentro Social, a través de sus representantes acreditados ante el Consejo Municipal Electoral de Ocozocoautla de Espinosa.

Los denunciantes lograron comprobar que hubo irregularidades graves durante el proceso electoral “y se acreditaron violaciones sustanciales antes, durante y después de la jornada electoral, las cuales fueron determinantes para el resultado, además de actos vandálicos”.

En la misma reunión se resolvieron los expedientes TEECH/JNE-M/010/2018, TEECH/JNE-M/046/2018 y TEECH/JNE-M/116/2018, promovidos por Jeremías López Gómez, Rosa López Moreno, Magdalena Santiz Jiménez y Gregorio López Gómez, candidatos de los partidos PT, Morena, Encuentro Social, PVEM, Movimiento Ciudadano y presidente del Comité Ejecutivo Municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de Chanal.

Se comprobó que se dejaron de observar los principios de legalidad, certeza, independencia y objetividad; el Acta de Cómputo no fue debidamente fundada ni motivada, y hubo documentos inválidos, falsos o alterados.

Se espera que en las próximas horas continúen con la resolución de las impugnaciones, que se calcula que hay en la mitad de los municipios de la entidad. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello