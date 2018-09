Desvío de Recursos, Corrupción e Impunidad en el Actual Ayuntamiento Municipal: Gurría

* LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN QUE ENCABEZA NEFTALÍ DEL TORO DEJARÁ AL MUNICIPIO CON CALLES DESTROZADAS, ALTOS NIVELES DE INSEGURIDAD, PROSTITUCIÓN, ANTROS DE VICIO, FALTA DE OBRAS.

Tapachula, Chiapas; 4 de Septiembre.- El alcalde electo de Tapachula, Óscar Gurría Penagos, sostuvo que hay desvío de recursos en el actual Ayuntamiento, corrupción e impunidad, y que va a recibir a una ciudad en escombros, con calles destrozadas, altos niveles de inseguridad, prostitución, ambulantaje, antros de vicio y falta de obras.

En entrevista exclusiva para rotativo EL ORBE, señaló que en Tapachula hay ingobernabilidad y problemas prioritarios que deberán atenderse de inmediato una vez que tome posesión, como el caso de la inseguridad.

“El problema de inseguridad en Tapachula es grave. Hay muchas pandillas. He platicado con los titulares de los Consulados de los países hermanos, así como con organismos de derechos humanos, y concluimos que tenemos que trabajar de manera coordinada con las autoridades mexicanas para atender ese flagelo”, indicó.

Dejó en claro que en el gobierno que va a presidir, habrá cero tolerancia a la delincuencia, pero también a la corrupción y a la impunidad.

“En el Ayuntamiento de Tapachula donde le rasquemos hay corrupción; porque corrompe el de arriba y el de abajo se deja corromper”, sostuvo al subrayar que hay mal uso de los recursos públicos “porque si es que se usan, son mal invertidos, y si no lo hacen, se fueron a algún bolsillo”.

Fue insistente al decir que no permitirán que todo esos actos ilícitos cometidos por funcionarios de la todavía administración municipal van a quedar impunes, “porque si alguien cometió algún delito o un error de ese índole y lo detectamos, obviamente que lo vamos a denunciar”.

Al preguntarle sobre el proceso el proceso de entrega-recepción, comentó que han decidido recibir como les entreguen la administración, “pero vamos a denunciar ante el pueblo todo lo que encontremos”.

Gurría, al referirse al gobierno que aún encabezará durante tres semanas más el alcalde Neftalí Del Toro Guzmán, “que la corrupción y la impunidad es lo que ha prevalecido. Si nosotros solapamos eso, caemos en lo mismo. Nosotros no vamos a encubrir a nadie”.

Incluso, desde su percepción, hay corrupción en el Coapatap, en Obras Públicas, en Adquisiciones, en Seguridad Púbica, “es más, en todas las Secretarías”.

Aprovechó para asegurar que se va a investigar la posibilidad de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública pudieran tener alguna relación con delincuentes y, de confirmarse, denunciarlos para que se les castigue conforme a la ley.

“Es de suponer que pasa de todo. Lo grave es que los funcionarios ocupen el presupuesto público para cosas que no están destinados y que el dinero de Seguridad Pública no lo inviertan ahí”.

Tampoco los recursos aprobados para arreglar la ciudad se están utilizando para ello, recalcó. “Incluso vamos a Presidencia Municipal y está sucia, abandonada, no hay ni para jabón y para muchas otras cosas más. No es posible que no hay ni para papelería, cuando por esas vías sustraen muchos recursos”.

Retomó el tema de las calles de la ciudad al decir que están destrozadas y desatendidas. “Yo creo que eso se debe a que al recurso, como piden diezmos, resulta que las obras no tienen la calidad que se necesitan; se quiebran o se parten rápido. Tampoco hubo programa de bacheo. Eso existe sólo en papel pero no lo llevaron a cabo”.

Es sumamente preocupante, apuntó, que las todavía autoridades locales estén comercializando los espacios públicos para entregarlos al comercio informal, a unos días de que haya el relevo municipal.

“Es preocupante porque el comercio informal también genera inseguridad. Los mismos directivos del C-4 nos han dicho que no se puede vigilar las calles con las cámaras, porque están tapizadas de sombrillas, lonas y otros objetos”, y por ello adelantó que el ambulantaje es otro de los problemas prioritarios a solucionar, “porque se está afectando a los ciudadanos, a la imagen urbana y a las empresas establecidas”.

Luego se refirió a la falta de obras, del cual dijo, es uno de los reclamos más insistentes de los ciudadanos, y opinó que no hay infraestructura por el desvío de los recursos.

“Dejaron hasta el último momento para parchar en todos lados con supuestas obras que dudamos de su calidad, pero que estamos seguros de que están siendo bien pagadas”, insistió

Para ello reveló que han contratado un equipos de expertos que van a tomar muestras de las calles y de las obras que se hizo en este ayuntamiento para hacer las evaluaciones de la calidad, y los resultados se van a reportar a los órganos fiscalizadores del Estado y del Gobierno Federal, además de que lo darán a conocer públicamente.

Aceptó que hay sospechas de que algunos funcionarios actuales pudieran tener constructoras para aprovechar el erario para beneficio personal y que eso también se va investigar a fondo.

Gurría lamentó de manera especial el desbordamiento de la prostitución y de los establecimientos con venta de bebidas embriagantes, en pleno centro de la ciudad.

En el caso de la prostitución, señaló que se está ejerciendo sin control a unos metros de la propia Presidencia Municipal. “Sé lo que está pasando pero aún no podemos tomar decisiones hasta el día 1 de octubre, cuando actuaremos en consecuencia. Tiene que haber orden y se tiene que respetar la moral pública”.

Mientras que, en el caso de los antros de vicio, afirmó que se ha percatado que en este trienio municipal se han incrementado, siendo ese otro factor que abona a favor de la inseguridad, porque muchos delitos son derivados del consumo indiscriminado del alcohol, tanto en lugares formales como en clandestinos.

Reconoció que entre la Secretaría de Salud Estatal y el Ayuntamiento se culpan unos a otros, pero no se aplican soluciones, aún cuando hay un Reglamento de Alcoholes y un Bando Municipal de Seguridad y Buen Gobierno.

Su administración, dijo, hará investigaciones a fondo sobre esa problemática y presentará los resultados a las autoridades estatales para que se tomen medidas, pero también al pueblo, para que estén informados de lo que está pasando.

Confirmó que se van a cancelar las rentas de casas improvisadas como oficinas, todo es parte de un plan de austeridad en el que se deben administrar bien los recursos, “porque se pudiera estar beneficiando a alguien con ese dinero”

Por otro lado, indicó que hay un plan definido para el rescate de los espacios públicos y modernizarlos para la práctica del deporte, como una alternativa en el combate a la delincuencia y la inseguridad; además, que se generaran obras sociales para que la juventud esté ocupada.

De manera paralela, diversas acciones en materia de educación, en la que se está proponiendo la implementación de becas para que los estudiantes no justifiquen que, por falta de dinero, dejen la escuela.

Aún cuando comentó que no ha tenido acercamiento con los directivos del Club de Futbol Cafetaleros y, por lo mismo, desconoce del proyecto, se pronunció por apoyarlos en la medida de las posibilidades, como parte del impulso al deporte.

Gurría convocó este martes a una rueda de prensa en la que presentó a otro bloque de personas que dentro de un mes asumirán los cargos en el Ayuntamiento local.

En la Secretaría de Servicios Públicos, a Enrique Mota Ymatzú; en la Secretaría de Equidad y Empoderamiento de la Mujer, Ana Olivia Quevedo; en el Instituto para la Recreación y el Deporte, a Irma Salas Feregrino; en la Dirección del DIF Municipal, Ana Cecilia Carvajal Calcáneo; y en la Secretaría de Desarrollo Rural y Fomento de Agronegocios, Ana Gabriela Coutiño Cortez. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello