Torrenciales Lluvias Causan Inundaciones en Motozintla

Cientos de Damnificados y Daños Materiales.

* Provocadas por la Onda Tropical No. 35.

Tapachula, Chiapas; 04 de septiembre.- Las torrenciales lluvias ocurridas en las últimas horas en Chiapas afectaron severamente a gran parte de la región Sierra, sobre todo al municipio de Motozintla.

Esto derivado de la Onda Tropical No. 35 que cruzó este martes por la tarde al sur del país, que se conjugó con una zona de inestabilidad que cubría en esos momentos al territorio nacional.

Los primeros reportes señalan que las lluvias ocasionaron corrientes de agua que a su vez provocaron encharcamientos, deslaves y socavamientos en diversas vías de comunicación.

En algunas avenidas, sobre todo las que se ubican en los barrios Las Canoas y Las Flores, el caudal subió a las banquetas y arrasó con mercancía de comercios y hasta pequeños puestos.

Algo similar ocurrió en varias colonias populares, como el caso de San Caralampio y Nuevo Milenio, donde pobladores reportaron severos daños en sus calles y viviendas.

Por lo mismo fue desplegado personal de las unidades locales de Protección Civil, rescatistas y voluntarios, quienes al cierre reportaron que no hubo víctimas que lamentar, pero sí cuantiosos daños materiales.

Se espera que en las próximas horas, si las condiciones climatológicas lo permiten, se realizará la cuantificación de todo lo ocurrido.

Por lo pronto, los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SSN) advierte que este miércoles también habrá lluvias muy intensas en casi todo Chiapas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello