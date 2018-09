Cafetaleros de Tapachula a Octavos de Final Copa MX

Aun falta un partido y posiblemente Cafetaleros enfrente a Chivas.

Atlético de San Luis 0 Cafetaleros 3

México.- La fase de grupos de la Copa MX está por llegar a su fin a falta de un partido que se disputará el 13 de septiembre entre Atlas vs Zacatepec y varios equipos ya han conseguido clasificación.

Cafetaleros con la victoria ante Atletico San Luis sumó 5 puntos y terminó como segundo lugar del Grupo 9, con esto califica a los octavos de final del torneo; en un sector donde Tigres avanzó de líder con siete tantos.

Atlas visitará a Zacatepec la próxima semana en lo que será el último duelo de la Fase de Grupos, y el que determinará tanto al último clasificado como las llaves de los Octavos de Final.

En este momento los Tapachultecos se encuentra en la posición 14 de la tabla general pero esto podría modificarse por el partido que aun van jugar a Zacatepec vs Atlas. Por lo tanto Cafetaleros aun no tiene rival definido para los octavos de final.

La serie de octavos de final se jugarán el 25 y 26 de septiembre. En esta Fase los Clubes se enfrentarán a un solo partido resultando vencedor el que anote mayor número de goles en el tiempo reglamentario de juego. En caso de empate en goles o que no se haya anotado ninguno, para decidir al ganador del encuentro se procederá a ejecutar series de penales, de acuerdo con lo que establece el artículo19 del Reglamento del torneo.

Los Estadios en donde se llevarán a cabo los partidos de la Fase Final se definirán de acuerdo con la mejor posición en la Tabla General de Clasificación de la COPA MX en turno, no importando la División a la que pertenezcan los Clubes.