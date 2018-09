Mi Gobierno le Apostará al Deporte y a la Salud: Rutilio Escandón

En el gobierno próximo que iniciará el 8 de diciembre de este año, vamos a impulsar el deporte y la salud de los chiapanecos, ahí está la gran fortaleza del pueblo, dijo el gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas.

De acuerdo con el gobernador, la juventud requiere de la atención a sus necesidades, y una de ellas es propiciar las condiciones dignas para la práctica del deporte, impulsarlas y suscitar el interés de la población por alguna disciplina, que ayude a la vez, a la salud de la población.

Por ello, hizo un reconocimiento a Carlos Alberto Moreno Guzmán, quien el pasado 17 de agosto realizó el cruce a nado del Canal de la Mancha, (Dover Inglaterra-Wissant, Francia), en un tiempo de 14 horas 21 minutos y 58 kilómetros, a 16 grados centígrados de temperatura, y que para él ahora representa una oportunidad de generar programas de ayuda a la población.

En la reunión, el nadador chiapaneco comentó que sus próximos objetivos son nadar los 20 puentes en Manhattan, es decir, la vuelta a la gran manzana y canal de Catalina, Isla de Catalina a Los Ángeles, luego planea crear una fundación para informar y prevenir a las personas con cáncer y que, a decir del gobernador, sería de gran ayuda para la sociedad y una labor que respaldaría su gobierno.

Esta fundación tendría el objetivo de seguir haciendo fuerte la voz para prevenir esta enfermedad, demostrar a la sociedad que no hay limitantes, que no hay barreras que no se puedan superar, que vale la pena seguir adelante, buscar soluciones, y, sobre todo, poner en alto el nombre de Chiapas y México; buscaremos una triple corona de grandes travesías internacionales.

Ante esto, el gobernador electo, le manifestó su apoyo para lograr las próximas metas, además de fortalecer los programas, las acciones y tomar buenas decisiones, “y eso es lo que vamos a hacer en la próxima administración”, señaló.

Dicha travesía se logró con el objetivo de informar y motivar a las personas con cáncer, en especial testicular, pues Carlos Moreno Guzmán, sufrió 2 veces dicha enfermedad, y en ambas ocasiones las superó, y hoy ante esto, decidió intentar este cruce el cual logró de manera exitosa, fueron 2 años de preparación constante y continua.

Para obtener ese logro, se requiere preparación, el nadador dio ejemplo de gran profesionalismo, disciplina, cambió la técnica de hidratación, de abastecimiento, y la preparación física es fundamental; el equipo lo conformó por su entrenador en Jefe Jordán Guzmán; el preparador físico, César Augusto Cadena; el nutriólogo Julio César Bautista Gutú y la psicóloga Magali Palacios, ejemplos de grandeza.

“Por ello, vamos a impulsar el deporte para que haya muchos chiapanecos triunfando en el mundo”, puntualizó Escandón Cadenas. Comunicado de Prensa