En Chiapas 40 Mujeres Ceden sus Cargos de Elección Popular

*Por Presiones de sus Partidos, Reporta el IEPC.

Tuxtla Gutiérrez, Chis..- Al menos 40 mujeres que obtuvieron cargos de elección popular en los comicios locales del pasado domingo 1 de Julio empezaron a renunciar para darle paso así a hombres en esos escaños, esto bajo presión en la mayoría de los casos por los líderes de sus partidos.

Desde el lunes pasado, a la sede del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) ubicada en la capital del Estado, empezaron a llegar una a una las mujeres de dichos institutos políticos, quienes habían obtenido cargos de elección popular como Regidoras o Diputadas por la vía plurinominal.

Esto llamó la atención a los Consejeros Electorales, por lo que, las integrantes de la “Comisión de igualdad de género y no discriminación” del Instituto de elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), las consejeras electorales, Blanca Estela Parra Chávez y Laura León Carballo, hicieron un llamado a todas esas mujeres a no ceder ante presiones.

Las Consejeras señalaron un video que, si bien los partidos políticos tienen hasta el 15 de Septiembre para hacer cambios en los nombramientos para diputaciones plurinominales y regidurías plurinominales, estos espacios ya conquistados por las mujeres no deben ser cedidos a varones.

“No permitas que violen tus derechos, no renuncies a la posibilidad de contribuir con tu trabajo a la superación de Chiapas, no te sientas sola, si alguien de tu partido, o persona cercana te quiere obligar a renunciar, no lo permitas, la ley te protege”, dijo Parra Chávez.

“Son muchas las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil que defenderemos tus derechos electorales”, dijo León Carballo.

Y pidieron denunciar ante el IEPC y pedir ayuda jurídica para defender sus derechos.

Aun cuando algunas mujeres manifestaron que su renuncia fue “por voluntad propia”, para los Consejeros del IEPC “esto es un acto de violencia política en contra de las mujeres”, y un fraude a la ley que obliga a guardar la paridad de género en los cargos de elección popular. Apro