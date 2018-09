Protestan Policías Municipales por Presuntas Irregularidades Dentro de la Corporación

* Además de Tener la Calle de Acceso Destruida.

Tapachula, Chiapas; 9 de Septiembre.- Un grupo de presuntos policías municipales entregó este domingo, a los medios de comunicación, un documento en el que expresan que dentro de la corporación, supuestamente, hay infinidad de irregularidades que requieren ser investigadas a fondo.

En la misiva, dirigida las autoridades municipales entrantes, señala que hay malos movimientos y manejos en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Indicaron que el personal se encuentra molesto porque no han sido tomados en cuenta para el ascenso, las compensaciones y para el servicio, “ya que todo se maneja por el comisario, Julio Enrique Balbuena Ruiz”.

En el caso de los ascensos, el oficio señala que se dieron grados a elementos que no reúnen los requisitos, como son la escolaridad y tiempo en el servicio, aún cuando hay quienes sí cumplen con ellos, incluyendo conducta, antigüedad, escolaridad y conocimientos en la materia.

Así también, que el Comisario, la Dirección Administrativa y el área jurídica realizan recategorizaciones “sin ton ni son”, además de altas y bajas, asignación de compensaciones, “habiendo personal que no aprobaron el examen de Control y Confianza y continúan activos”.

En torno al salario, en el oficio se relata que, por instrucciones del Comisario, reciben una compensación confidencial en la Tesorería Municipal, “sin que lo merezcan y solo porque son recomendados, familiares u otro parentesco”.

Pidieron que el salario del personal operativo sea el mismo con el administrativo, según el grado, “y no se maneje en algunos casos por conveniencia…”.

Además, que existe personal operativo que se encuentran comisionados en áreas administrativas y no son utilizados para lo que fueron contratados.

Entre otras irregularidades se menciona también que hay elementos en esa corporación que manejan sin contar con licencia de chofer; están armados sin estar considerados dentro de la Licencia Oficial Colectiva, entre otros.

Se sabe que al menos 60 policías acusaron alta en esa corporación y ya se encuentran en activo, sin tener un solo curso sobre portación y utilización de armas de fuego, defensa personal, Control y Confianza y otras que se requieren por la naturaleza de esas actividades.

Por otro lado, la calle que sirve de única entrada a esa Secretaría Municipal, se encuentra desde hace varios meses completamente destrozada.

De acuerdo a los uniformados, hace varios meses le hicieron ver a las autoridades municipales la urgencia de atender esa arteria, por la presencia de las lluvias.

Indicaron que, ante tantas presiones, mandaron maquinaria pesada para levantar la carpeta asfáltica, pero no hicieron ninguna reparación, es decir, dejaron esa arteria vial en camino de terracería.

Por eso ahora está más destrozada y ocasiona daños a las patrullas, y todos los vehículos particulares no tienen otra opción más que pasar por ahí,

Lo peor, dijeron, es que retiraron la maquinaria y los obreros que supuestamente arreglarían esa calle, y ya no regresaron, con el argumento de que ya no hay presupuesto.

Al igual que esa calle están muchas otras en la ciudad. Algunas en las que se iniciaron trabajos de mantenimiento y las dejaron abandonadas y, otras, que en los tres años de esta administración, ni fueron atendidas.

A menos de un mes del relevo administrativo municipal, los mismos policías están pidiendo a los nuevos miembros del Ayuntamiento, que “se tomen cartas en el asunto y se limpie toda clase de corrupción”. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello