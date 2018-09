Mi Compromiso Social Será con los Grupos Vulnerables: Rutilio Escandón

*El Gobernador Electo Recorre Banco de Alimentos.

Tuxtla Gutiérrez.- En Chiapas trabajaremos todos los días de manera sensible para superar el hambre y la pobreza, un compromiso de justicia social que nos convoca a transformar a México, expresó el gobernador electo Rutilio Escandón Cadenas al visitar las instalaciones del Banco de Alimentos de México A.C. (BAMX) en Tuxtla Gutiérrez, que opera con 32 empleados directos y voluntarios y ayuda a más de 13 mil habitantes de la zona Metropolitana.

Acompañado de Mauricio Romero de la Fuente, presidente del Banco de Alimentos de México, el futuro mandatario estatal destacó que su gobierno laborará en estrecha coordinación con la sociedad civil para poder atender a las familias chiapanecas que más lo requieren.

Rutilio Escandón dijo que su gobierno generará políticas públicas que puedan contribuir a disminuir la pobreza alimentaria que afecta principalmente a niños, jóvenes y adultos de la tercera edad.

Subrayó que en un Chiapas con tantas oportunidades y potencial “no debemos tolerar que la preocupación de la alimentación sea algo que aflija a los chiapanecos”.

En ese sentido, reconoció los 22 años de trabajo del Banco de Alimentos de México, ya que contribuye a combatir la pobreza alimentaria en más de 30 mil chiapanecos de la zona Norte, Centro y Soconusco de Chiapas.

Asimismo, exhortó a sumar esfuerzos entre la iniciativa privada, asociaciones y sociedad civil, porque este banco beneficia a más de 13 mil 180 habitantes de Tuxtla Gutiérrez, más de 9 mil de San Cristóbal de Las Casas y más de 8 mil de Tapachula, entre niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad.

“En Chiapas, trabajando de cerca con la sociedad y haciendo cada quien lo que le corresponde, tendremos mayor éxito en la tarea de combatir la pobreza y crear las condiciones de bienestar para cada familia”, enfatizó al señalar que con el apoyo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador se beneficiará a los habitantes más pobres del estado.

Por su parte, Mauricio Romero de la Fuente explicó al gobernador que el BAMX es una asociación civil que cuenta con 72 bancos a nivel nacional y en promedio recolecta 80 toneladas mensuales en todo el país, lo que arroja 960 toneladas anuales de alimentos que se destinan a sectores vulnerables: un millón 137 mil mexicanos en pobreza alimentaria, entre ellos más de 30 mil chiapanecos.

Añadió que en lo que va de 2018 sólo en Tuxtla Gutiérrez han recaudado más de mil toneladas este año, un promedio mensual de 130 toneladas, siendo distribuidos de la siguiente manera: Electrodomésticos 7 toneladas, abarrotes 639 toneladas, farmacia 64 toneladas, pan 66 toneladas, frutas y verduras 261 toneladas.

Explicó que se acopian los productos a través de grandes convenios con grandes empresas enfocadas en el rubro de la alimentación, mismas que canalizan los productos al BAMX como donación.

Destacó que los productos se seleccionan previamente para que cuenten con las normas de calidad e higiene, porque finalmente será para consumo humano.

La despensa que se facilita a los grupos de familias cuenta con un promedio de 40 kilos y se compone principalmente de frutas, verduras, frijol, arroz, aceite, lácteos y perecederos, entre otros, cobrándoles una cuota de recuperación que no supera el 10 por ciento del costo del producto, lo que hace que los bancos sean autosostenibles.

Afirmó que los grupos de familias tienen el derecho de llegar al banco de alimentos dos veces por mes, hasta culminar el año y previamente se les realiza un estudio socioeconómico para poder acceder al beneficio.

Explicó que al contribuir con el Banco en la causa de los más necesitados de Chiapas, las personas físicas o morales donadoras reciben beneficios fiscales, reducen sus costos de inventarios y eliminan fuentes de contaminación.

El Banco de Alimentos de México A.C. fue creado en 1996, bajo el auspicio de Asociación Mexicana de Banco de Alimentos (AMBA), con el fin de rescatar alimentos y distribuirlo a sectores marginados, no posee fines de lucro y tiene una red de más de 60 bancos en todo el país y una oficina de servicio nacional, mismos que rescatan sólo el 2 por ciento del alimento que se desperdicia, unas 120 mil toneladas al año, para beneficiar a más de un millón 100 mil personas en todo México.

Al final el gobernador electo recorrió las instalaciones del Banco de Alimentos de México de Tuxtla, ubicado en la Central de Abastos, donde se le explicó la operación del lugar y el manejo que se le da a los alimentos antes de ser entregados a los necesitados. Comunicado de Prensa