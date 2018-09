Transporte Público Discrimina a Personas con Discapacidad

*Denuncia Organismo No Gubernamental.

Tapachula, Chiapas; 10 de Septiembre.- La personas con discapacidad se enfrentan a diversas problemáticas que hacen más difícil su desplazamiento de un lugar a otro, ya que en la ciudad no existen las unidades adecuadas del transporte público, situación que genera una discriminación para este sector vulnerable,

El Presidente de la Asociación “Caminando por Una Esperanza de Vida” (Caesvi), Rómulo Salazar Arias, afirmó que las personas con discapacidad a diario se enfrentan a la falta de accesibilidad en el transporte público, situación que limita la integración de este sector vulnerable a la sociedad.

Las autoridades deben reforzar campañas de sensibilización a los conductores sobre el trato que se les debe brindar a las personas con discapacidad, afirmó, porque a pesar de su limitante son seres humanos, poseedores de derechos y libertades, pero lamentablemente esto no se da en el transporte público.

Señaló que al hacer uso del transporte público, tanto combis o taxis, las personas con discapacidad se enfrentan a la impaciencia de los conductores y a los malos tratos, ya que se molestan que la persona tarde en abordar la unidad, situación lamentable.

Muchos de los conductores del transporte público al ver que la persona que abordará la unidad va en sillas de ruedas o con otro equipo de ayuda funcional, evitan levantarlos, por lo que para este sector no existe acceso adecuado.

Sostuvo que el artículo 8º de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, pide a los países a que debe haber un trato adecuado y digno para este sector y por lo tanto, debe haber un trabajo de sensibilización desde el núcleo familiar para que las personas, a pesar de sus limitantes, se les permita ser parte del entorno social.

El entrevistado mencionó que otra de las problemáticas que enfrentan debido a la falta de sensibilidad de la sociedad es el no desplazarse en la vía pública, debido a que los conductores bloquean las rampas de acceso con sus vehículos, o bien, ocupan los cajones exclusivos para las personas con limitantes físicas. Agencia Intermedios