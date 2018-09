De Mal en Peor la Educación en México Diputados Frenan la Evaluación Docente

México.- La Cámara de Diputados aprobó este martes un punto de acuerdo impulsado por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para frenar nacional y localmente la evaluación docente hasta que se analice a fondo la actual reforma educativa y entre en vigor una contrarreforma.

Por lo anterior, se aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública que tome cartas en el asunto.

El legislador morenista Irán Santiago Manuel dio a conocer la propuesta una vez que subió a la tribuna de la Cámara Baja, en compañía de al menos 50 colegas, y apoyado por esa mayoría exhortaron avalar el proceso con calidad de “urgente y obvia resolución”. El diputado federal en la LXIV Legislatura anunció:

Necesitamos una educación integral e instrumentar políticas urgentes, pero no autoritarias ni excluyentes, como lo fue la mal llamada reforma educativa, producto del Pacto por México, que no fue más que una reforma laboral dictada desde la (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) OCDE”.

Condenó el artículo 52 de la Ley del Servicio Profesional Docente porque será separado del servicio público el personal que se niegue a participar en los procesos de evaluación y no se incorpore a la regularización correspondiente cuando obtenga resultados insuficientes en el primer o segundo proceso de evaluación.

Mientras Santiago Manuel recitaba el discurso, los morenistas se levantaban de sus curules para unirse a compañeros de bancada que, ya plantados en la tribuna de la Cámara Baja, rechazaban la continuación de la reforma: “Los maestros de México no se niegan a una evaluación”, continuó:

Llamó a legisladores y a todas las autoridades federales y locales competentes e interesadas a “suspender inmediata e indefinidamente” los procesos de evaluación para el “ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia” en el gremio hasta que la reforma sea revisada “y en su caso (re) reformada”. Agencias