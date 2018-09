Sin Pena Ni Gloria la Selección Mexicana

*Cae Ante Estados Unidos 1-0

Nissan Stadium, Nashville; 11 de Septiembre.- El futuro de la Selección Mexicana tuvo un comienzo lento y las dos derrotas en la Fecha FIFA ponen a pensar a más de uno en que los jóvenes deben crecer poco a poco y que el cambio generacional no se dará de raíz.

El Tricolor no dio un gran partido ante Estados Unidos, que con la fórmula de toda la vida, le ganó un partido sin en realidad merecerlo. Al final le resultó y se llevó un triunfo que inyecta de confianza a su nuevo proceso de reconstrucción.

La Selección echó mano de muchos jóvenes, cuatro de ellos debutaron con la camiseta del Tri Mayor y eso se notó. Aunque en el primer tiempo fueron superiores a los estadounidenses, crearon muy pocas jugadas de peligro; la más clara fue un remate de Edson Álvarez en un tiro de esquina, que el portero Zack Steffen atajó con grandes reflejos.

Los minutos pasaron y la fórmula del contragolpe estadounidense empezó a tomar fuerza en el segundo tiempo y ni los chavos del Tri ni el Tuca Ferretti lo vieron venir.

La imaginación de Lainez se agotó y empezó a caer en las provocaciones de los zagueros e incluso en una jugada protagonizó una bronca con Matt Miazga, quien se burló del americanista haciendo referencia a su corta estatura.

Los problemas del Tri se agudizaron cuando en un resbalón en el medio campo Ángel Zaldívar cometió una falta sobre Will Trapp y se fue expulsado.

Con un hombre menos en el terreno de juego, Estados Unidos se convirtió en un peligro y, al minuto 71, Tyler Adams aniquiló a Hugo González al cerrar la pinza después de un centro retrasado.

México no tuvo capacidad de reacción, desde la banca el Tuca Ferretti se quedó congelado y por más cambios que hizo el equipo se quedó sin idea, sin llegada y con una derrota que golpea el ánimo de estos jugadores que apenas empiezan a tener rodaje con la Selección Mexicana. Agencias