La Reforma Educativa Sólo Vino a Trastocar el Orden y la Paz Social

*Afirma Eduardo Ramírez.

México.- El daño más grave que trajo la reforma educativa fue la pérdida de gobernabilidad en varios Estados del país, así como la pérdida de confianza en las instituciones, por parte del magisterio y de la sociedad en su conjunto, señaló Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas.

En el marco de la Glosa del VI Informe de Gobierno, específicamente en el tema de política interna, Eduardo Ramírez abordó tribuna este jueves, para hacer un recuento de los daños ocasionados a causa de la imposición de la mal llamada Reforma Educativa.

De los Estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, se violentaron los derechos de las y los maestros, con una reforma que más bien pareció laboral y no educativa; con una Secretaría de Educación que terminó convirtiéndose en una Secretaría de Seguridad y con decesos lamentables que pudieron haberse evitado con “diálogo”.

En este sentido, Eduardo Ramírez dijo que ya no se pueden hacer más oídos sordos al legítimo reclamo de miles de maestros de todo el país, ante la insistencia de la aplicación de la evaluación docente, sobre todo a escasos meses del término de la Administración, en donde, hasta la fecha, se ha llevado a cabo una transición pacífica.

Por ello, Ramírez Aguilar lanzó un enérgico pero respetuoso llamado al Secretario de Educación Pública, para ya no violentar más la paz social, pues las y los maestros estarán dispuestos a realizar diversas acciones como tomas de carreteras, que trastocarán nuevamente el orden y la paz social. Comunicado de Prensa