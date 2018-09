Unen Esfuerzos Gobiernos Federal, Estatal y ONG´s en el Combate de la Trata de Personas

*LA SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, AFIRMA QUE EN MÉXICO MÁS DE MEDIO MILLÓN DE PERSONAS SON VÍCTIMAS DE TRATA, POR LO QUE EXHORTÓ A FORMAR UN FRENTE COMÚN PARA SU COMBATE.

Tapachula, Chiapas; 13 de septiembre.- Tapachula se convirtió sede este jueves de la puesta en marcha de la campaña “¿Puedes Verme?, que conjuga los esfuerzos de los gobiernos federal y estatal, así como de organizaciones de derechos humanos para buscar sensibilidad en la sociedad en el combate a la trata de personas.

La inauguración de las actividades corrieron a cargo del secretario para el Desarrollo de la Frontera Sur, Adolfo Zamora Cruz en representación del gobernador Manuel Velasco Coello; y del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Avante Juárez.,

Teniendo como escenario las instalaciones del Centro de Estudios Avanzados, al sur de la ciudad, representantes de organizaciones nacionales e internacionales expusieron estudios e investigaciones en torno al tema.

Hubo la participación como la de Patricia Chemor Ruiz, titular del Consejo Nacional de Población y el rector de la UNACH, Carlos Eugenio Ruiz Hernández.

Asimismo Rosi Orozco, de la Comisión Unidos contra la Trata; Luis Wertman Zaslav, presidente del Consejo de Seguridad Pública y Procuración de Justicia; Benjamín Yu, fundador de la organización El Pozo de Vida; así como de Nick Caine y Cristian Elliot, de “A.21” Internacional.

Se explicó que en la frontera sur del país, anualmente ingresa un promedio de 500 mil extranjeros de diversas nacionalidades que buscan llegar a los Estados Unidos.

Así también, dieron pormenores de la realidad escondida a plena vista de la esclavitud moderna en México y se anunciaron acciones que buscan traspasar las fronteras del país y atender el fenómeno desde las naciones expulsoras de migrantes como las de Centroamérica.

En sus participaciones coincidieron en muchos de los puntos, como el hecho de que México, como parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional que contempla los Protocolos contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, está comprometida con estas acciones, especialmente para evitar que en estos se afecten a mujeres y niños.

Se explicó, además, que esa la campaña va dirigida a alertar a la población migrante sobre los riesgos de este delito hacia la libertad y la dignidad de las personas.

Por ello pidieron a la sociedad en general a colaborar en la prevención y, para ello, dieron a conocer el número telefónico 01800 5533000, para hacer las denuncias en forma anónima.

Aseguraron que con esas acciones no solamente se generan mecanismos de denuncia ciudadana fáciles, sencillos, confidenciales y efectivos para que la sociedad colabore, sino también de prevención, capacitación, protección, atención y acompañamiento a las víctimas de trata, a sus familias y comunidades.

Esa misma campaña que arrancó en Tapachula para todo México, ya se ha lanzado a nivel global en Tailandia, Estados Unidos y Reino Unido.

EN MÉXICO MÁS MEDIO MILLÓN DE PERSONAS SON VÍCTIMAS DE TRATA

Tapachula, Chiapas; 13 de Septiembre.- De acuerdo al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Rafael Avante Juárez, en México más medio millón de personas son víctimas de trata y millones más pudieran estar en riesgo de caer en ello.

Al encabezar este jueves en Tapachula la puesta en marcha de la campaña nacional ¿Puedes verme?, dirigida a la sociedad en su conjunto para prevenir la denominada “esclavitud moderna”, consideró que en el país que uno de los sectores más vulnerables en ese flagelo, siguen siendo son los migrantes.

Reconoció que, incluso, autoridades de los tres niveles de Gobierno podrían estar involucradas en la trata de personas y por eso exhortó a que sean denunciados para que se les castiguen conforme a la ley.

Acompañado del Secretario para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional, Adolfo Zamora Cruz, quien llegó en representación del gobernador, Manuel Velasco Coello, el funcionario federal hizo un llamado a la sociedad en general para hacer un frente común en contra de “un monstro tan terrible, deleznable, reprochable e inadmisible, como lo es la trata de personas”.

En el acto, celebrado en las instalaciones del Centro de Estudios Avanzados (CEA), al sur de la ciudad, afirmó que el Gobierno Federal sigue sumando esfuerzos con los Estados, los municipios y las organizaciones civiles para el combate a ese grave delito, que pone en riesgo las libertades de las personas.

“Aquí estamos lanzando la campaña, porque queremos comenzar por el tema del migrante, al ser la frontera sur por donde ingresan miles de extranjeros que buscan llegar a los Estados Unidos y queremos detectar en forma directa en las regiones donde se está presentando el problema”, recalcó.

Ante autoridades civiles y militares, representantes de organismos de los derechos humanos, alcaldes, estudiantes, profesionistas, entre otros, afirmó que, tan solo en México, más de medio millón de personas están siendo víctimas de trata.

Por eso justificó esa campaña nacional al decir que se pretende saber en qué actividades se están presentando la trata de personas y atacarlo en todas sus facetas, desde el momento de detectarse y las bandas que obtienen beneficio de esas actividades, pegarles en la demanda la operación, proteger a las personas y rescatar a las víctimas.

En el evento, en que también asistieron representantes de organizaciones civiles nacionales e internacionales enfocadas a los derechos humanos, reveló que, en muchas ocasiones, los migrantes están siendo cooptados por el crimen organizado y sometidos a la trata de personas.

“El migrante pasa por un viacrucis serio, está sujeto a todo tipo de ilícitos y lo que queremos es erradicar esas prácticas, disuadir esas conductas y castigar a los responsables, así sean servidores públicos”, sostuvo.

En torno al tema de los flujos migratorios en los que también llegan a México delincuentes de pandillas, como la Mara Salvatrucha, pidió no generalizar esa situación a todos los migrantes, no ponerles etiquetas ni discriminarlos.

Comentó además que hay coordinación entre las tres instancias de Gobierno en los programas de asistencia a migrantes, la atención a víctimas de delitos y en el seguimiento al respeto de los derechos humanos.

El Subsecretario contestó a varias interrogantes que le hicieron de los comunicadores y ahí negó que los programas federales hayan fracasado en la frontera sur.

Así también, que el actual Gobierno Federal mexicano no cree en los muros “sino en la cortesía de las puertas abiertas y en el potencial de quienes nos visitan”.

Aseguró también que esas acciones no se están impulsando porque esté a punto de fenecer el sexenio, “ya que lo venimos haciendo desde hace años y hasta el último minuto de este gobierno vamos a seguir trabajando”. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello